https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924971534.html

Россия готова передавать партнерам технологические решения, заявил Мишустин

Россия готова передавать партнерам технологические решения, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2024

Россия готова передавать партнерам технологические решения, заявил Мишустин

Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, при этом каждая страна сохранит суверенитет данных, заявил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:24

2024-02-02T10:24

2024-02-02T10:24

технологии

россия

казахстан

михаил мишустин

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, при этом каждая страна сохранит суверенитет данных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. "Российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения мы готовы передавать партнерам, делиться ими. При этом, подчеркну, для использования в закрытом контуре. То есть каждая страна должна, просто обязана сохранять суверенитет данных", - сказал Мишустин. Он отметил, что общими останутся только сервисы ядра платформ. Такие собственные и надежные системы просто необходимы, подчеркнул премьер РФ. Также Мишустин пригласил слушателей в Нижний Новгород на конференцию "Цифровая индустрия промышленной России", она пройдет в мае. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава российского правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

https://ria.ru/20240202/ii-1924968585.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, казахстан, михаил мишустин