https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924971534.html
Россия готова передавать партнерам технологические решения, заявил Мишустин
Россия готова передавать партнерам технологические решения, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2024
Россия готова передавать партнерам технологические решения, заявил Мишустин
Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, при этом каждая страна сохранит суверенитет данных, заявил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:24
2024-02-02T10:24
2024-02-02T10:24
технологии
россия
казахстан
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924965534_0:41:2774:1601_1920x0_80_0_0_ac9836bde58f1e962a541039f75e5145.jpg
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, при этом каждая страна сохранит суверенитет данных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. "Российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения мы готовы передавать партнерам, делиться ими. При этом, подчеркну, для использования в закрытом контуре. То есть каждая страна должна, просто обязана сохранять суверенитет данных", - сказал Мишустин. Он отметил, что общими останутся только сервисы ядра платформ. Такие собственные и надежные системы просто необходимы, подчеркнул премьер РФ. Также Мишустин пригласил слушателей в Нижний Новгород на конференцию "Цифровая индустрия промышленной России", она пройдет в мае. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава российского правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
https://ria.ru/20240202/ii-1924968585.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924965534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c33deae64105c9e75a8c7d6e5796a716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, казахстан, михаил мишустин
Технологии, Россия, Казахстан, Михаил Мишустин
Россия готова передавать партнерам технологические решения, заявил Мишустин
Мишустин: РФ готова передавать партнерам технологические и платформенные решения
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, при этом каждая страна сохранит суверенитет данных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
«
"Российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения мы готовы передавать партнерам, делиться ими. При этом, подчеркну, для использования в закрытом контуре. То есть каждая страна должна, просто обязана сохранять суверенитет данных", - сказал Мишустин.
Он отметил, что общими останутся только сервисы ядра платформ. Такие собственные и надежные системы просто необходимы, подчеркнул премьер РФ.
Также Мишустин пригласил слушателей в Нижний Новгород на конференцию "Цифровая индустрия промышленной России", она пройдет в мае.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава российского правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Мишустин рассказал об использовании ИИ в критически значимых отраслях