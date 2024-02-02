https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924961168.html

Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ

Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ - РИА Новости, 02.02.2024

Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ

Актуальность собственных цифровых платформ возрастает, те страны, у которых их нет, рискуют попасть в зависимость от чужих разработок, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:51

2024-02-02T09:51

2024-02-02T10:11

технологии

россия

казахстан

киргизия

акылбек жапаров

алихан смаилов

михаил мишустин

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Актуальность собственных цифровых платформ возрастает, те страны, у которых их нет, рискуют попасть в зависимость от чужих разработок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024. В ходе выступления Мишустин отметил, что на площадке форума участники уже говорили о повышении значения больших данных, о расширении применения искусственного интеллекта, а также – о необходимости создания собственных платформ. "Еще несколько лет назад обращал ваше внимание на то, что страны, у которых их нет, рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих разработок. Сейчас актуальность этого – возрастает. Эксперты говорят о том, что технологические лидеры будут наращивать контроль над критическими системами в инфраструктуре", - заявил Мишустин. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

https://ria.ru/20240202/effekt-1924957864.html

россия

казахстан

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, казахстан, киргизия, акылбек жапаров, алихан смаилов, михаил мишустин