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Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ - РИА Новости, 02.02.2024
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09:51 02.02.2024 (обновлено: 10:11 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924961168.html
Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ
Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ - РИА Новости, 02.02.2024
Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ
Актуальность собственных цифровых платформ возрастает, те страны, у которых их нет, рискуют попасть в зависимость от чужих разработок, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:51
2024-02-02T10:11
технологии
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Актуальность собственных цифровых платформ возрастает, те страны, у которых их нет, рискуют попасть в зависимость от чужих разработок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024. В ходе выступления Мишустин отметил, что на площадке форума участники уже говорили о повышении значения больших данных, о расширении применения искусственного интеллекта, а также – о необходимости создания собственных платформ. "Еще несколько лет назад обращал ваше внимание на то, что страны, у которых их нет, рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих разработок. Сейчас актуальность этого – возрастает. Эксперты говорят о том, что технологические лидеры будут наращивать контроль над критическими системами в инфраструктуре", - заявил Мишустин. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
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технологии, россия, казахстан, киргизия, акылбек жапаров, алихан смаилов, михаил мишустин
Технологии, Россия, Казахстан, Киргизия, Акылбек Жапаров, Алихан Смаилов, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ

Мишустин: актуальность собственных цифровых платформ возрастает

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Almaty 2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Almaty 2024"
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Актуальность собственных цифровых платформ возрастает, те страны, у которых их нет, рискуют попасть в зависимость от чужих разработок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
В ходе выступления Мишустин отметил, что на площадке форума участники уже говорили о повышении значения больших данных, о расширении применения искусственного интеллекта, а также – о необходимости создания собственных платформ.
«
"Еще несколько лет назад обращал ваше внимание на то, что страны, у которых их нет, рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих разработок. Сейчас актуальность этого – возрастает. Эксперты говорят о том, что технологические лидеры будут наращивать контроль над критическими системами в инфраструктуре", - заявил Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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ТехнологииРоссияКазахстанКиргизияАкылбек ЖапаровАлихан СмаиловМихаил Мишустин
 
 
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