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ЦИК признал Свиридову утратившей статус кандидата в президенты

ЦИК признал Свиридову утратившей статус кандидата в президенты - РИА Новости, 02.02.2024

ЦИК признал Свиридову утратившей статус кандидата в президенты

Центризбирком РФ признал Ирину Свиридову, выдвинутую Демократической партией России, утратившей статус кандидата на должность президента РФ. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:27

2024-02-02T11:27

2024-02-02T11:41

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Центризбирком РФ признал Ирину Свиридову, выдвинутую Демократической партией России, утратившей статус кандидата на должность президента РФ."Признать Ирину Владимировну Свиридову утратившей статус кандидата на должность президента Российской Федерации", - говорится в постановлении. Ранее председатель ДПР Александр Зорин сообщил, что Свиридова не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия на выборах в марте решила поддержать Владимира Путина.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, цик рф