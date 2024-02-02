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ЦИК признал Свиридову утратившей статус кандидата в президенты - РИА Новости, 02.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:27 02.02.2024 (обновлено: 11:41 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/sviridova-1924986207.html
ЦИК признал Свиридову утратившей статус кандидата в президенты
ЦИК признал Свиридову утратившей статус кандидата в президенты - РИА Новости, 02.02.2024
ЦИК признал Свиридову утратившей статус кандидата в президенты
Центризбирком РФ признал Ирину Свиридову, выдвинутую Демократической партией России, утратившей статус кандидата на должность президента РФ. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:27
2024-02-02T11:41
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Центризбирком РФ признал Ирину Свиридову, выдвинутую Демократической партией России, утратившей статус кандидата на должность президента РФ."Признать Ирину Владимировну Свиридову утратившей статус кандидата на должность президента Российской Федерации", - говорится в постановлении. Ранее председатель ДПР Александр Зорин сообщил, что Свиридова не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия на выборах в марте решила поддержать Владимира Путина.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ
ЦИК признал Свиридову утратившей статус кандидата в президенты

ЦИК издал постановление о лишении Свиридовой статуса кандидата в президенты

© Демократическая партия РоссииИрина Свиридова
Ирина Свиридова
© Демократическая партия России
Ирина Свиридова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Центризбирком РФ признал Ирину Свиридову, выдвинутую Демократической партией России, утратившей статус кандидата на должность президента РФ.
"Признать Ирину Владимировну Свиридову утратившей статус кандидата на должность президента Российской Федерации", - говорится в постановлении. Ранее председатель ДПР Александр Зорин сообщил, что Свиридова не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия на выборах в марте решила поддержать Владимира Путина.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЦИК РФ
 
 
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