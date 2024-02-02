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В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
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13:58 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/stalin-1925028793.html
В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным, пишут СМИ
В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным, пишут СМИ
Тбилисский городской суд отправил под стражу на пять дней Нату Перадзе, которая облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:58
2024-02-02T13:58
в мире
грузия
иосиф сталин (джугашвили)
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ТБИЛИСИ, 2 фев - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под стражу на пять дней Нату Перадзе, которая облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, вывешенную в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели". "Нату Перадзе отправили в заключение за то, что она облила краской икону с изображением Сталина. Судья тбилисского городского суда Нино Щербакова вынесла решение об административном аресте на пять суток", - сообщает ТВ. Ранее МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма в соборе Святой Троицы. Патриархия Грузии сообщила, что считает необходимым переписать икону, и если этого не сделают те, кто пожертвовал ее, то это сделает патриархия. В настоящее время икона перенесена в охраняемое место.
https://ria.ru/20240111/stalin-1920732522.html
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в мире, грузия, иосиф сталин (джугашвили)
В мире, Грузия, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным, пишут СМИ

"ТВ Пирвели": в Тбилиси арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным

© Sputnik ГрузияИкона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik Грузия
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 2 фев - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под стражу на пять дней Нату Перадзе, которая облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, вывешенную в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
«
"Нату Перадзе отправили в заключение за то, что она облила краской икону с изображением Сталина. Судья тбилисского городского суда Нино Щербакова вынесла решение об административном аресте на пять суток", - сообщает ТВ.
Ранее МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма в соборе Святой Троицы. Патриархия Грузии сообщила, что считает необходимым переписать икону, и если этого не сделают те, кто пожертвовал ее, то это сделает патриархия. В настоящее время икона перенесена в охраняемое место.
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Патриархия Грузии попросила переписать икону с изображением Сталина
11 января, 14:35
 
В миреГрузияИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
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