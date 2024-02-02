https://ria.ru/20240202/stalin-1925028793.html

В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным, пишут СМИ

В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024

В Грузии арестовали женщину, облившую краской икону со Сталиным, пишут СМИ

Тбилисский городской суд отправил под стражу на пять дней Нату Перадзе, которая облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:58

2024-02-02T13:58

2024-02-02T13:58

в мире

грузия

иосиф сталин (джугашвили)

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ТБИЛИСИ, 2 фев - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под стражу на пять дней Нату Перадзе, которая облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, вывешенную в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели". "Нату Перадзе отправили в заключение за то, что она облила краской икону с изображением Сталина. Судья тбилисского городского суда Нино Щербакова вынесла решение об административном аресте на пять суток", - сообщает ТВ. Ранее МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма в соборе Святой Троицы. Патриархия Грузии сообщила, что считает необходимым переписать икону, и если этого не сделают те, кто пожертвовал ее, то это сделает патриархия. В настоящее время икона перенесена в охраняемое место.

https://ria.ru/20240111/stalin-1920732522.html

грузия

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в мире, грузия, иосиф сталин (джугашвили)