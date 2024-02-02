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На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных

На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных - РИА Новости, 02.02.2024

На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных

Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 100 украинских военнослужащих и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:18

2024-02-02T15:18

2024-02-02T15:53

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 100 украинских военнослужащих и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное ДНР."Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и два орудия Д-30", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика