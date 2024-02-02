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На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных
На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных - РИА Новости, 02.02.2024
На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 100 украинских военнослужащих и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:18
2024-02-02T15:18
2024-02-02T15:53
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 100 украинских военнослужащих и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное ДНР."Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и два орудия Д-30", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных
МО РФ: на Южнодонецком направлении ВСУ у Урожайного потеряли более ста военных