Рейтинг@Mail.ru
На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 02.02.2024 (обновлено: 15:53 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1925046671.html
На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных
На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных - РИА Новости, 02.02.2024
На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 100 украинских военнослужащих и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:18
2024-02-02T15:53
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 100 украинских военнослужащих и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное ДНР."Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и два орудия Д-30", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_231:0:2898:2000_1920x0_80_0_0_9c15793b81add81ca53acc0fd4442eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком направлении у Урожайного ВСУ потеряли более ста военных

МО РФ: на Южнодонецком направлении ВСУ у Урожайного потеряли более ста военных

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 100 украинских военнослужащих и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное ДНР.
"Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и два орудия Д-30", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 февраля, 16:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала