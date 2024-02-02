https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925002840.html

Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка

Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка - РИА Новости, 02.02.2024

Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка

Власти Узбекистана и России активизируют сотрудничество в развитии нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области, сообщает торговое... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:20

2024-02-02T12:20

2024-02-02T12:20

россия

узбекистан

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 2 фев – РИА Новости. Власти Узбекистана и России активизируют сотрудничество в развитии нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области, сообщает торговое представительство РФ в республике. "При поддержке торгпредства состоялась рабочая встреча между ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России и ассоциацией "Узэлтехсаноат" (Узэлтехпром - ред.), объединяющей основные предприятия электротехнической отрасли, по вопросу взаимодействия в целях развития технопарка Eltech Industrial", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Стороны обсудили разработку документов стратегического планирования и технической документации технопарков, инвестиции и подготовку инвестпроектов, льготы и преференции для резидентов технопарков. "По результатам встречи ассоциации договорились развивать более тесное сотрудничество, а также провести очную встречу для обсуждения практических вопросов", - добавили в торгпредстве. По данным "Узэлтехсаноат", технопарк Eltech Industrial создается под Ахангараном в Ташкентской области для организации производства электротехнической продукции с высокой добавленной стоимостью. Для управления технопарком планируется привлечь международную консалтинговую компанию. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", где будет организовано производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград". В настоящий момент резидентами парка являются более десяти компаний, чьи проекты оцениваются более чем в 30 миллионов долларов. В апреле 2023 года в Джизакской области Узбекистана был открыт химико-индустриальный технопарк с участием российских компаний. На его площадке планируется разместить более 30 компаний-резидентов с объемом инвестиций 60 миллионов долларов. В октябре были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер".

https://ria.ru/20231226/aes-1918263704.html

https://ria.ru/20231228/kontrakty-1918826797.html

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узбекистан

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россия, узбекистан, ташкентская область