https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925002840.html
Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка
Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка - РИА Новости, 02.02.2024
Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка
Власти Узбекистана и России активизируют сотрудничество в развитии нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области, сообщает торговое... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:20
2024-02-02T12:20
2024-02-02T12:20
россия
узбекистан
ташкентская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев – РИА Новости. Власти Узбекистана и России активизируют сотрудничество в развитии нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области, сообщает торговое представительство РФ в республике. "При поддержке торгпредства состоялась рабочая встреча между ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России и ассоциацией "Узэлтехсаноат" (Узэлтехпром - ред.), объединяющей основные предприятия электротехнической отрасли, по вопросу взаимодействия в целях развития технопарка Eltech Industrial", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Стороны обсудили разработку документов стратегического планирования и технической документации технопарков, инвестиции и подготовку инвестпроектов, льготы и преференции для резидентов технопарков. "По результатам встречи ассоциации договорились развивать более тесное сотрудничество, а также провести очную встречу для обсуждения практических вопросов", - добавили в торгпредстве. По данным "Узэлтехсаноат", технопарк Eltech Industrial создается под Ахангараном в Ташкентской области для организации производства электротехнической продукции с высокой добавленной стоимостью. Для управления технопарком планируется привлечь международную консалтинговую компанию. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", где будет организовано производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград". В настоящий момент резидентами парка являются более десяти компаний, чьи проекты оцениваются более чем в 30 миллионов долларов. В апреле 2023 года в Джизакской области Узбекистана был открыт химико-индустриальный технопарк с участием российских компаний. На его площадке планируется разместить более 30 компаний-резидентов с объемом инвестиций 60 миллионов долларов. В октябре были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер".
https://ria.ru/20231226/aes-1918263704.html
https://ria.ru/20231228/kontrakty-1918826797.html
россия
узбекистан
ташкентская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, ташкентская область
Россия, Узбекистан, Ташкентская область
Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка
Власти России и Узбекистана активизировали сотрудничество в развитии технопарка
ТАШКЕНТ, 2 фев – РИА Новости.
Власти Узбекистана и России активизируют сотрудничество в развитии нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области, сообщает
торговое представительство РФ в республике.
"При поддержке торгпредства состоялась рабочая встреча между ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России и ассоциацией "Узэлтехсаноат" (Узэлтехпром - ред.), объединяющей основные предприятия электротехнической отрасли, по вопросу взаимодействия в целях развития технопарка Eltech Industrial", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
Посол России рассказал о строительстве АЭС в Узбекистане
Стороны обсудили разработку документов стратегического планирования и технической документации технопарков, инвестиции и подготовку инвестпроектов, льготы и преференции для резидентов технопарков. "По результатам встречи ассоциации договорились развивать более тесное сотрудничество, а также провести очную встречу для обсуждения практических вопросов", - добавили в торгпредстве.
По данным "Узэлтехсаноат", технопарк Eltech Industrial создается под Ахангараном в Ташкентской области для организации производства электротехнической продукции с высокой добавленной стоимостью. Для управления технопарком планируется привлечь международную консалтинговую компанию.
В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", где будет организовано производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград". В настоящий момент резидентами парка являются более десяти компаний, чьи проекты оцениваются более чем в 30 миллионов долларов.
В апреле 2023 года в Джизакской области Узбекистана был открыт химико-индустриальный технопарк с участием российских компаний. На его площадке планируется разместить более 30 компаний-резидентов с объемом инвестиций 60 миллионов долларов. В октябре были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер".
"Газпром" заключит среднесрочные контракты с тремя странами