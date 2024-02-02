Рейтинг@Mail.ru
На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/snegokhod-1924962985.html
На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб
На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб - РИА Новости, 02.02.2024
На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб
Житель поселка Носок, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением снегоходом и погиб, протаранив стену местной больницы,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:58
2024-02-02T09:58
происшествия
таймыр
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924962104_0:74:576:398_1920x0_80_0_0_cf0435abf8e4479dc5283b0036508d78.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Житель поселка Носок, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением снегоходом и погиб, протаранив стену местной больницы, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 2 февраля около полуночи 22-летний житель посёлка Носок на принадлежащем ему снегоходе Yamaha, не имея соответствующего водительского удостоверения и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, добавили в ГУМВД. В пресс-службе пояснили, что здание, куда въехал погибший - местная больница. В настоящий момент поврежденную часть стены отремонтировали.
https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html
таймыр
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924962104_0:20:576:452_1920x0_80_0_0_be7b8c4e7188b9f1c52ba48b8f9bddb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таймыр, красноярский край
Происшествия, Таймыр, Красноярский край
На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб

Житель поселка Носок влетел на снегоходе в стену больницы и погиб

© МВД России по Красноярскому краюЖитель посёлка Носок на Таймыре на принадлежащем ему снегоходе "Ямаха" не справился с управлением и врезался в здание, влетев в окно
Житель посёлка Носок на Таймыре на принадлежащем ему снегоходе Ямаха не справился с управлением и врезался в здание, влетев в окно
© МВД России по Красноярскому краю
Житель посёлка Носок на Таймыре на принадлежащем ему снегоходе "Ямаха" не справился с управлением и врезался в здание, влетев в окно
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Житель поселка Носок, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением снегоходом и погиб, протаранив стену местной больницы, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.
"Предварительно установлено, что 2 февраля около полуночи 22-летний житель посёлка Носок на принадлежащем ему снегоходе Yamaha, не имея соответствующего водительского удостоверения и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, добавили в ГУМВД.
В пресс-службе пояснили, что здание, куда въехал погибший - местная больница. В настоящий момент поврежденную часть стены отремонтировали.
Лед на Волге - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В Саратовской области снегоход провалился под лед на Волге
2 января, 21:47
 
ПроисшествияТаймырКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала