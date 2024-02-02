https://ria.ru/20240202/snegokhod-1924962985.html

На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб

На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб - РИА Новости, 02.02.2024

На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб

Житель поселка Носок, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением снегоходом и погиб, протаранив стену местной больницы,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:58

2024-02-02T09:58

2024-02-02T09:58

происшествия

таймыр

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Житель поселка Носок, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением снегоходом и погиб, протаранив стену местной больницы, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 2 февраля около полуночи 22-летний житель посёлка Носок на принадлежащем ему снегоходе Yamaha, не имея соответствующего водительского удостоверения и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, добавили в ГУМВД. В пресс-службе пояснили, что здание, куда въехал погибший - местная больница. В настоящий момент поврежденную часть стены отремонтировали.

https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html

таймыр

красноярский край

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происшествия, таймыр, красноярский край