https://ria.ru/20240202/snegokhod-1924962985.html
На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб
На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб - РИА Новости, 02.02.2024
На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб
Житель поселка Носок, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением снегоходом и погиб, протаранив стену местной больницы,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:58
2024-02-02T09:58
2024-02-02T09:58
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Житель поселка Носок, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением снегоходом и погиб, протаранив стену местной больницы, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 2 февраля около полуночи 22-летний житель посёлка Носок на принадлежащем ему снегоходе Yamaha, не имея соответствующего водительского удостоверения и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, добавили в ГУМВД. В пресс-службе пояснили, что здание, куда въехал погибший - местная больница. В настоящий момент поврежденную часть стены отремонтировали.
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происшествия, таймыр, красноярский край
Происшествия, Таймыр, Красноярский край
На Таймыре мужчина влетел на снегоходе в стену больницы и погиб
Житель поселка Носок влетел на снегоходе в стену больницы и погиб
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости.
Житель поселка Носок, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением снегоходом и погиб, протаранив стену местной больницы, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю в Telegram-канале
.
"Предварительно установлено, что 2 февраля около полуночи 22-летний житель посёлка Носок на принадлежащем ему снегоходе Yamaha, не имея соответствующего водительского удостоверения и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, добавили в ГУМВД.
В пресс-службе пояснили, что здание, куда въехал погибший - местная больница. В настоящий момент поврежденную часть стены отремонтировали.
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