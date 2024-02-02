https://ria.ru/20240202/shpiony-1925029548.html
В Госдуме заявили об угрозе "шпионов-патриотов", которых готовят США
В Госдуме заявили об угрозе "шпионов-патриотов", которых готовят США - РИА Новости, 02.02.2024
В Госдуме заявили об угрозе "шпионов-патриотов", которых готовят США
Депутат ГД Евгений Федоров считает, что РФ столкнется с проблемой "шпионов-патриотов", которых готовит госдеп США. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:00
2024-02-02T14:00
2024-02-02T14:00
сша
россия
госдума рф
евгений федоров
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100852/67/1008526756_0:0:2502:1408_1920x0_80_0_0_a8c31686780bacf8b0f7dfd2388ba177.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Депутат ГД Евгений Федоров считает, что РФ столкнется с проблемой "шпионов-патриотов", которых готовит госдеп США. В США считают, что российские стипендиаты американских программ - их более 80 тысяч - при "должной обработке" смогут стать стержнем пятой колонны, сообщало ранее пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. "Мы должны понимать, что мы с этим столкнемся, и у нас главная проблема и конфликт будет в этой сфере, а не в поле… Нам придется решать проблемы шпионов, напоминаю, что это три большие группы: чиновники, блогеры в интернете, журналисты частично и лидеры патриотического направления… Шпионы-патриоты будут пробивать свою повестку", - сказал он на пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" о войнах будущего в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Как пояснил депутат, "шпионы-патриоты" - это агенты влияния, подготовленные госдепом США по программе подготовки лидеров общественных мнений в России.
https://ria.ru/20240110/gorbachev-1920375169.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100852/67/1008526756_0:0:2502:1878_1920x0_80_0_0_605c300cd507d6fae4320b0e4d772b96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, госдума рф, евгений федоров, политика
США, Россия, Госдума РФ, Евгений Федоров, Политика
В Госдуме заявили об угрозе "шпионов-патриотов", которых готовят США
Депутат Федоров: Госдеп США подготовил агентов влияния под личиной патриотов
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Депутат ГД Евгений Федоров считает, что РФ столкнется с проблемой "шпионов-патриотов", которых готовит госдеп США.
В США считают, что российские стипендиаты американских программ - их более 80 тысяч - при "должной обработке" смогут стать стержнем пятой колонны, сообщало ранее пресс-бюро СВР
со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина
.
"Мы должны понимать, что мы с этим столкнемся, и у нас главная проблема и конфликт будет в этой сфере, а не в поле… Нам придется решать проблемы шпионов, напоминаю, что это три большие группы: чиновники, блогеры в интернете, журналисты частично и лидеры патриотического направления… Шпионы-патриоты будут пробивать свою повестку", - сказал он на пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" о войнах будущего в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Как пояснил депутат, "шпионы-патриоты" - это агенты влияния, подготовленные госдепом США по программе подготовки лидеров общественных мнений в России.
В США хотят Горбачева вместо Путина