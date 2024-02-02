https://ria.ru/20240202/shpiony-1925029548.html

В Госдуме заявили об угрозе "шпионов-патриотов", которых готовят США

В Госдуме заявили об угрозе "шпионов-патриотов", которых готовят США - РИА Новости, 02.02.2024

В Госдуме заявили об угрозе "шпионов-патриотов", которых готовят США

Депутат ГД Евгений Федоров считает, что РФ столкнется с проблемой "шпионов-патриотов", которых готовит госдеп США. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:00

2024-02-02T14:00

2024-02-02T14:00

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госдума рф

евгений федоров

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Депутат ГД Евгений Федоров считает, что РФ столкнется с проблемой "шпионов-патриотов", которых готовит госдеп США. В США считают, что российские стипендиаты американских программ - их более 80 тысяч - при "должной обработке" смогут стать стержнем пятой колонны, сообщало ранее пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. "Мы должны понимать, что мы с этим столкнемся, и у нас главная проблема и конфликт будет в этой сфере, а не в поле… Нам придется решать проблемы шпионов, напоминаю, что это три большие группы: чиновники, блогеры в интернете, журналисты частично и лидеры патриотического направления… Шпионы-патриоты будут пробивать свою повестку", - сказал он на пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" о войнах будущего в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Как пояснил депутат, "шпионы-патриоты" - это агенты влияния, подготовленные госдепом США по программе подготовки лидеров общественных мнений в России.

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Кирилл Волков

сша, россия, госдума рф, евгений федоров, политика