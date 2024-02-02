https://ria.ru/20240202/sanktsii-1924991164.html

Одна из авторов санкций против России покинула Минфин США, пишут СМИ

Одна из авторов санкций против России покинула Минфин США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024

Одна из авторов санкций против России покинула Минфин США, пишут СМИ

Сотрудница Минфина США, которая была одним из авторов антироссийских санкций, Элизабет Розенберг покидает свой пост в министерстве и переходит работать в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:41

2024-02-02T11:41

2024-02-02T11:41

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владимир путин

министерство финансов сша

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудница Минфина США, которая была одним из авторов антироссийских санкций, Элизабет Розенберг покидает свой пост в министерстве и переходит работать в частный сектор, передает агентство Блумберг. "Элизабет Розенберг, чиновник министерства финансов, работающая над политикой в сфере санкций и финансовых преступлений, переходит в частный сектор", - пишет агентство. По данным агентства, Розенберг уйдет из министерства в пятницу. Розенберг наряду с некоторыми другими чиновниками Белого дома входила в группу, занимавшуюся разработкой санкций против РФ, среди которых заморозка суверенных активов России и потолок цен на нефть. Она объездила 25 стран, чтобы заручиться поддержкой для этих рестрикций. В минфине США не сообщили агентству, куда именно переходит Розенберг. На ее место будет назначена помощник министра финансов по вопросам международных дел Анна Моррис, которая ранее работала в отделах, занимавшимися Китаем и Ираном. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства РФ и титанической работе кабмина удалось стабилизировать ситуацию в экономике и даже выйти на траекторию роста. По словам президента РФ Владимира Путина, этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление.

https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, министерство финансов сша