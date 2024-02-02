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ЦИК выявил недостатки в документах Рады Русских для выдвижения на выборы - РИА Новости, 02.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:57 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/russkikh-1924997438.html
ЦИК выявил недостатки в документах Рады Русских для выдвижения на выборы
ЦИК выявил недостатки в документах Рады Русских для выдвижения на выборы - РИА Новости, 02.02.2024
ЦИК выявил недостатки в документах Рады Русских для выдвижения на выборы
ЦИК РФ выявил недостатки в документах, представленных кандидатом на должность президента Российской Федерации Радой Русских, она представила в ЦИК 476 подписей, РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:57
2024-02-02T11:57
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ЦИК РФ выявил недостатки в документах, представленных кандидатом на должность президента Российской Федерации Радой Русских, она представила в ЦИК 476 подписей, вместо необходимых 300 тысяч. "Направить кандидату на должность Президента Российской Федерации Раде Лизмовне Русских Извещение о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом на должность Президента Российской Федерации Радой Лизмовной Русских", - говорится в постановлении. Среди недостатков на заседании ЦИК были названы отсутствие документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. "Для регистрации в порядке самовыдвижения кандидат должен предоставить не менее 300 тысяч подписей. Радой Русских было представлено в ЦИК 476 подписей", - сообщил на заседании член ЦИК Николай Левичев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, цик рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Россия
ЦИК выявил недостатки в документах Рады Русских для выдвижения на выборы

ЦИК выявил недостатки в документах кандидата в президенты Рады Русских

© соцсети Рады РусскихБлогер Рада Русских
Блогер Рада Русских
© соцсети Рады Русских
Блогер Рада Русских. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ЦИК РФ выявил недостатки в документах, представленных кандидатом на должность президента Российской Федерации Радой Русских, она представила в ЦИК 476 подписей, вместо необходимых 300 тысяч.
"Направить кандидату на должность Президента Российской Федерации Раде Лизмовне Русских Извещение о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом на должность Президента Российской Федерации Радой Лизмовной Русских", - говорится в постановлении.
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Среди недостатков на заседании ЦИК были названы отсутствие документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
"Для регистрации в порядке самовыдвижения кандидат должен предоставить не менее 300 тысяч подписей. Радой Русских было представлено в ЦИК 476 подписей", - сообщил на заседании член ЦИК Николай Левичев.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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