https://ria.ru/20240202/rets-1924971189.html

РЭЦ объявляет старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

РЭЦ объявляет старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 02.02.2024

РЭЦ объявляет старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявляет о старте приема заявок на участие ежегодном Всероссийском конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:24

2024-02-02T10:24

2024-02-02T10:25

россия

вероника никишина

галина карелова

совет федерации рф

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявляет о старте приема заявок на участие ежегодном Всероссийском конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"."Целью данного мероприятия является выявление и масштабирование лучших региональных практик поддержки экспортеров из числа женского предпринимательства, которые способны вносить значительный вклад в развитие экспорта России", - говорится в сообщении.Конкурс организован совместно с Советом Федерации для органов исполнительной власти регионов России. Подать заявку можно до 15 февраля."Цель нашего проекта – создать не только площадку для привлечения внимания к работе женщин в экспортном секторе, но также создать сильную сеть поддержки, где участницы смогут обмениваться опытом и находить новые возможности для развития своего бизнеса", – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении.Женщины-экспортеры, внесшие наибольший вклад в показатели регионов-победителей, получат возможность бесплатно пройти обучение в МШУ "Сколково" по программе профессиональной переподготовки "Экспортеры 2.0"."Практика показывает, что даже в условиях новых вызовов женщины-предприниматели продолжают работать на внешних рынках. Тиражирование в регионах лучших практик поддержки экспортной деятельности тем более важно. Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", проводимый Российским экспортным центром совместно с Советом Евразийского женского форума, служит формированию новых подходов и инструментов, которые повысят эффективность работы центров поддержки экспорта в регионах", – подчеркнула председатель Совета Евразийского женского форума (при Совете Федерации) Галина Карелова.Все подробности можно найти на сайте РЭЦ. Там же можно узнать больше о конкурсе, о методике оценки, скачать форму конкурсной заявки.Результаты конкурса будут подведены на церемонии награждения победителей в марте 2024 года.

https://ria.ru/20240201/tovary-1924843235.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вероника никишина, галина карелова, совет федерации рф, российский экспортный центр (рэц), экономика