РЭЦ объявляет старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявляет о старте приема заявок на участие ежегодном Всероссийском конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".
"Целью данного мероприятия является выявление и масштабирование лучших региональных практик поддержки экспортеров из числа женского предпринимательства, которые способны вносить значительный вклад в развитие экспорта России", - говорится в сообщении.
Конкурс организован совместно с Советом Федерации для органов исполнительной власти регионов России. Подать заявку можно до 15 февраля.
"Цель нашего проекта – создать не только площадку для привлечения внимания к работе женщин в экспортном секторе, но также создать сильную сеть поддержки, где участницы смогут обмениваться опытом и находить новые возможности для развития своего бизнеса", – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении.
Женщины-экспортеры, внесшие наибольший вклад в показатели регионов-победителей, получат возможность бесплатно пройти обучение в МШУ "Сколково" по программе профессиональной переподготовки "Экспортеры 2.0".
"Практика показывает, что даже в условиях новых вызовов женщины-предприниматели продолжают работать на внешних рынках. Тиражирование в регионах лучших практик поддержки экспортной деятельности тем более важно. Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", проводимый Российским экспортным центром совместно с Советом Евразийского женского форума, служит формированию новых подходов и инструментов, которые повысят эффективность работы центров поддержки экспорта в регионах", – подчеркнула председатель Совета Евразийского женского форума (при Совете Федерации) Галина Карелова.
Все подробности можно найти на сайте РЭЦ. Там же можно узнать больше о конкурсе, о методике оценки, скачать форму конкурсной заявки.
Результаты конкурса будут подведены на церемонии награждения победителей в марте 2024 года.