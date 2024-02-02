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РЭЦ объявляет старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 02.02.2024
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10:24 02.02.2024 (обновлено: 10:25 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/rets-1924971189.html
РЭЦ объявляет старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
РЭЦ объявляет старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 02.02.2024
РЭЦ объявляет старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявляет о старте приема заявок на участие ежегодном Всероссийском конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:24
2024-02-02T10:25
россия
вероника никишина
галина карелова
совет федерации рф
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявляет о старте приема заявок на участие ежегодном Всероссийском конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"."Целью данного мероприятия является выявление и масштабирование лучших региональных практик поддержки экспортеров из числа женского предпринимательства, которые способны вносить значительный вклад в развитие экспорта России", - говорится в сообщении.Конкурс организован совместно с Советом Федерации для органов исполнительной власти регионов России. Подать заявку можно до 15 февраля."Цель нашего проекта – создать не только площадку для привлечения внимания к работе женщин в экспортном секторе, но также создать сильную сеть поддержки, где участницы смогут обмениваться опытом и находить новые возможности для развития своего бизнеса", – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении.Женщины-экспортеры, внесшие наибольший вклад в показатели регионов-победителей, получат возможность бесплатно пройти обучение в МШУ "Сколково" по программе профессиональной переподготовки "Экспортеры 2.0"."Практика показывает, что даже в условиях новых вызовов женщины-предприниматели продолжают работать на внешних рынках. Тиражирование в регионах лучших практик поддержки экспортной деятельности тем более важно. Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", проводимый Российским экспортным центром совместно с Советом Евразийского женского форума, служит формированию новых подходов и инструментов, которые повысят эффективность работы центров поддержки экспорта в регионах", – подчеркнула председатель Совета Евразийского женского форума (при Совете Федерации) Галина Карелова.Все подробности можно найти на сайте РЭЦ. Там же можно узнать больше о конкурсе, о методике оценки, скачать форму конкурсной заявки.Результаты конкурса будут подведены на церемонии награждения победителей в марте 2024 года.
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россия, вероника никишина, галина карелова, совет федерации рф, российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Вероника Никишина, Галина Карелова, Совет Федерации РФ, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

РЭЦ объявляет старт конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявляет о старте приема заявок на участие ежегодном Всероссийском конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте".
"Целью данного мероприятия является выявление и масштабирование лучших региональных практик поддержки экспортеров из числа женского предпринимательства, которые способны вносить значительный вклад в развитие экспорта России", - говорится в сообщении.
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Конкурс организован совместно с Советом Федерации для органов исполнительной власти регионов России. Подать заявку можно до 15 февраля.
"Цель нашего проекта – создать не только площадку для привлечения внимания к работе женщин в экспортном секторе, но также создать сильную сеть поддержки, где участницы смогут обмениваться опытом и находить новые возможности для развития своего бизнеса", – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении.
Женщины-экспортеры, внесшие наибольший вклад в показатели регионов-победителей, получат возможность бесплатно пройти обучение в МШУ "Сколково" по программе профессиональной переподготовки "Экспортеры 2.0".
"Практика показывает, что даже в условиях новых вызовов женщины-предприниматели продолжают работать на внешних рынках. Тиражирование в регионах лучших практик поддержки экспортной деятельности тем более важно. Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", проводимый Российским экспортным центром совместно с Советом Евразийского женского форума, служит формированию новых подходов и инструментов, которые повысят эффективность работы центров поддержки экспорта в регионах", – подчеркнула председатель Совета Евразийского женского форума (при Совете Федерации) Галина Карелова.
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Все подробности можно найти на сайте РЭЦ. Там же можно узнать больше о конкурсе, о методике оценки, скачать форму конкурсной заявки.
Результаты конкурса будут подведены на церемонии награждения победителей в марте 2024 года.
 
РоссияВероника НикишинаГалина КареловаСовет Федерации РФРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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