https://ria.ru/20240202/pvo-1925049663.html

ПВО за сутки сбила 40 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО

ПВО за сутки сбила 40 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО - РИА Новости, 02.02.2024

ПВО за сутки сбила 40 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 40 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:27

2024-02-02T15:27

2024-02-02T15:27

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 40 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха". Кроме того, уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Новоселовка Донецкой народной республики, Новая Маячка Херсонской области, Семеновка и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11620 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14888 танков и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18156 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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харьковская область, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)