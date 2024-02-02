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ПВО за сутки сбила 40 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/pvo-1925049663.html
ПВО за сутки сбила 40 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО
ПВО за сутки сбила 40 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО - РИА Новости, 02.02.2024
ПВО за сутки сбила 40 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 40 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:27
2024-02-02T15:27
специальная военная операция на украине
харьковская область
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 40 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха". Кроме того, уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Новоселовка Донецкой народной республики, Новая Маячка Херсонской области, Семеновка и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11620 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14888 танков и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18156 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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харьковская область, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 40 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО

Минобороны: ПВО за сутки сбила 40 украинских дронов и два снаряда РСЗО "Ольха"

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 40 украинских беспилотников и 2 снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха". Кроме того, уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Новоселовка Донецкой народной республики, Новая Маячка Херсонской области, Семеновка и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11620 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14888 танков и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18156 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьХерсонская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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