https://ria.ru/20240202/putin-1925096751.html

Россия добьется высоких результатов по оснащению армии, заявил Путин

Россия добьется высоких результатов по оснащению армии, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

Россия добьется высоких результатов по оснащению армии, заявил Путин

Россия добьется высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. заявил президент РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:00

2024-02-02T18:00

2024-02-02T18:13

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925090696_0:184:3298:2039_1920x0_80_0_0_b7b804d730e7c6391c539d94025f2863.jpg

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Россия добьется высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. заявил президент РФ Владимир Путин. "Таких же результатов (как и по обновлению стратегических ядерных сил) будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. И мы эти планы вместе с вами обязательно реализуем", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!", обращаясь к работникам предприятий ОПК. Ранее президент сообщил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%.

https://ria.ru/20240202/putin-1925094645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин