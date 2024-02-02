https://ria.ru/20240202/putin-1925096751.html
Россия добьется высоких результатов по оснащению армии, заявил Путин
Россия добьется высоких результатов по оснащению армии, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Россия добьется высоких результатов по оснащению армии, заявил Путин
Россия добьется высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. заявил президент РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:00
2024-02-02T18:00
2024-02-02T18:13
безопасность
россия
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Россия добьется высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. заявил президент РФ Владимир Путин. "Таких же результатов (как и по обновлению стратегических ядерных сил) будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. И мы эти планы вместе с вами обязательно реализуем", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!", обращаясь к работникам предприятий ОПК. Ранее президент сообщил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%.
https://ria.ru/20240202/putin-1925094645.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия добьется высоких результатов по оснащению армии, заявил Путин
Путин: РФ добьется высоких результатов по оснащению армии всеми вооружениями