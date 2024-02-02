https://ria.ru/20240202/putin-1925084582.html

Работники ОПК доказали, что достойны великих предков, заявил Путин

Работники ОПК доказали, что достойны великих предков, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

Работники ОПК доказали, что достойны великих предков, заявил Путин

Работники оборонно-промышленных предприятий России доказали, что достойны наших великих предков, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:19

2024-02-02T17:19

2024-02-02T18:06

россия

общество

тула

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925062327_6:0:1250:700_1920x0_80_0_0_2ab7d9feb05d1535fcc8f960489071de.png

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Работники оборонно-промышленных предприятий России доказали, что достойны наших великих предков, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы, сейчас обращаюсь ко всем работникам российских оборонных предприятий страны, доказали, что достойны наших великих предков: тружеников Кузбасса, Магнитки, Москвы, Тулы, Урала, Казани, осажденного Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны в сложнейших условиях выиграли индустриальную битву у гитлеровской Германии, а фактически у промышленности Европы, которая работала тогда на нацистскую Германию", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!" в Туле.Также президент отдельно обратился к тульским оружейникам и поблагодарил их за героический труд и достойные результаты работы."Хочу еще раз сказать спасибо тульским оружейникам, всем, кто создает мощный и надежный щит Родины, за напряженный, за, без всякого преувеличения, героический труд и за достойные результаты", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240202/putin-1925065312.html

https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html

россия

тула

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, тула, москва, владимир путин