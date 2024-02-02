https://ria.ru/20240202/putin-1925084582.html
Работники ОПК доказали, что достойны великих предков, заявил Путин
Работники ОПК доказали, что достойны великих предков, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Работники ОПК доказали, что достойны великих предков, заявил Путин
Работники оборонно-промышленных предприятий России доказали, что достойны наших великих предков, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:19
2024-02-02T17:19
2024-02-02T18:06
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Работники оборонно-промышленных предприятий России доказали, что достойны наших великих предков, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы, сейчас обращаюсь ко всем работникам российских оборонных предприятий страны, доказали, что достойны наших великих предков: тружеников Кузбасса, Магнитки, Москвы, Тулы, Урала, Казани, осажденного Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны в сложнейших условиях выиграли индустриальную битву у гитлеровской Германии, а фактически у промышленности Европы, которая работала тогда на нацистскую Германию", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!" в Туле.Также президент отдельно обратился к тульским оружейникам и поблагодарил их за героический труд и достойные результаты работы."Хочу еще раз сказать спасибо тульским оружейникам, всем, кто создает мощный и надежный щит Родины, за напряженный, за, без всякого преувеличения, героический труд и за достойные результаты", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240202/putin-1925065312.html
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россия, общество, тула, москва, владимир путин
Россия, Общество, Тула, Москва, Владимир Путин
Работники ОПК доказали, что достойны великих предков, заявил Путин
Путин: работники ОПК в РФ доказали, что достойны великих предков