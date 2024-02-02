https://ria.ru/20240202/putin-1925045513.html

Путин выступит на форуме "Все для Победы"

Путин выступит на форуме "Все для Победы" - РИА Новости, 02.02.2024

Путин выступит на форуме "Все для Победы"

Президент РФ Владимир Путин пообщается с активом ОНФ и выступит на форуме "Все для Победы", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:12

2024-02-02T15:12

2024-02-02T15:12

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

общероссийский народный фронт

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается с активом ОНФ и выступит на форуме "Все для Победы", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сначала Путин пообщается с активом. Это будет свободная беседа… После этого он собственно выступит на этом форуме "Все для Победы", - сказал он журналистам. Песков отметил, что на форум "Все для Победы" собрались волонтеры, которые оказывают помощь бойцам, военкоры, инженеры, которые пытаются улучшать технику для бойцов на передовой, те, кто собирает и доставляет помощь бойцам, медики, которые служат на передовой в свой отпуск. "Настоящие герои. Вот они все здесь сегодня собрались", - сказал Песков. В форуме, по данным организаторов, принимают участие более 500 человек из всех регионов России - сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, гражданские служащие Минобороны, волонтеры СВО, в том числе участники "швейных" батальонов, которые изготавливают одежду и маскировочные сети для бойцов, военные корреспонденты, кибердружинники, врачи, постоянно и вахтовым методом работающие на передовой, предприниматели, которые с первых дней СВО поддерживают солдат.

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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, общероссийский народный фронт