https://ria.ru/20240202/putin-1925045083.html

Путин прибыл в Тулу

Путин прибыл в Тулу - РИА Новости, 02.02.2024

Путин прибыл в Тулу

Владимир Путин приехал в Тулу, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:08

2024-02-02T15:08

2024-02-02T16:03

тула

общество

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Тулу, сообщил корреспондент РИА Новости.У президента запланировано посещение онкоцентра, выступление на форуме "Все для Победы!" и встреча с активом ОНФ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что беседа пройдет в свободном формате.Кроме того, состоится совещание по программе строительства онкологических центров, в режиме видеоконференции несколько таких учреждений откроют в регионах страны.На форум "Все для Победы!" собрались волонтеры, оказывающие помощь бойцам, военкоры, инженеры, которые пытаются улучшать технику для передовой, те, кто собирает и доставляет помощь, медики, работающие на передовой в свой отпуск.

https://ria.ru/20240123/pisma-1923036293.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин в Тульской области с рабочим визитом LIVE: Путин в Тульской области с рабочим визитом 2024-02-02T15:08 true PT80M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тула, общество, владимир путин