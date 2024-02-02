https://ria.ru/20240202/putin-1925045083.html
Путин прибыл в Тулу
Путин прибыл в Тулу - РИА Новости, 02.02.2024
Путин прибыл в Тулу
Владимир Путин приехал в Тулу, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:08
2024-02-02T15:08
2024-02-02T16:03
тула
общество
владимир путин
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Тулу, сообщил корреспондент РИА Новости.У президента запланировано посещение онкоцентра, выступление на форуме "Все для Победы!" и встреча с активом ОНФ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что беседа пройдет в свободном формате.Кроме того, состоится совещание по программе строительства онкологических центров, в режиме видеоконференции несколько таких учреждений откроют в регионах страны.На форум "Все для Победы!" собрались волонтеры, оказывающие помощь бойцам, военкоры, инженеры, которые пытаются улучшать технику для передовой, те, кто собирает и доставляет помощь, медики, работающие на передовой в свой отпуск.
https://ria.ru/20240123/pisma-1923036293.html
тула
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин в Тульской области с рабочим визитом
LIVE: Путин в Тульской области с рабочим визитом
2024-02-02T15:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тула, общество, владимир путин
Тула, Общество, Владимир Путин
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Тулу, сообщил корреспондент РИА Новости.
У президента запланировано посещение онкоцентра, выступление на форуме "Все для Победы!" и встреча с активом ОНФ
, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков
, уточнив, что беседа пройдет в свободном формате.
Кроме того, состоится совещание по программе строительства онкологических центров, в режиме видеоконференции несколько таких учреждений откроют в регионах страны.
На форум "Все для Победы!" собрались волонтеры, оказывающие помощь бойцам, военкоры, инженеры, которые пытаются улучшать технику для передовой, те, кто собирает и доставляет помощь, медики, работающие на передовой в свой отпуск.
Путин заявил, что письма очень много значат для военных