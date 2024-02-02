https://ria.ru/20240202/putin-1924980153.html

Опрос ВЦИОМ показал, что 78,9 процента россиян доверяют Путину

Опрос ВЦИОМ показал, что 78,9 процента россиян доверяют Путину - РИА Новости, 02.02.2024

Опрос ВЦИОМ показал, что 78,9 процента россиян доверяют Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, 76,2% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:59

2024-02-02T10:59

2024-02-02T10:59

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, 76,2% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов, 17,4% выразили свое недоверие. Большинство (76,2%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 15,26% респондентов не одобряют его деятельность. Всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 22 по 28 января среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20240119/putin-1922330149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вциом