https://ria.ru/20240202/putin-1924980153.html
Опрос ВЦИОМ показал, что 78,9 процента россиян доверяют Путину
Опрос ВЦИОМ показал, что 78,9 процента россиян доверяют Путину - РИА Новости, 02.02.2024
Опрос ВЦИОМ показал, что 78,9 процента россиян доверяют Путину
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, 76,2% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:59
2024-02-02T10:59
2024-02-02T10:59
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, 76,2% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов, 17,4% выразили свое недоверие. Большинство (76,2%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 15,26% респондентов не одобряют его деятельность. Всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 22 по 28 января среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20240119/putin-1922330149.html
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что 78,9 процента россиян доверяют Путину
Опрос ВЦИОМ: 78,9% россиян доверяют Путину, 76,2% одобряют его деятельность
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, 76,2% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опрос
а ВЦИОМ.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов, 17,4% выразили свое недоверие.
Большинство (76,2%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 15,26% респондентов не одобряют его деятельность.
Всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 22 по 28 января среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Песков рассказал об уровне доверия к Путину в России