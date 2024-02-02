https://ria.ru/20240202/prokuratura-1924966933.html
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом из Сургута
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом из Сургута - РИА Новости, 02.02.2024
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом из Сургута
Прокуратура ХМАО начала проверку данных об издевательстве над учениками одной из школ Сургута, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:15
2024-02-02T10:15
2024-02-02T10:15
происшествия
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Прокуратура ХМАО начала проверку данных об издевательстве над учениками одной из школ Сургута, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на родственницу одного из детей, один из первоклассников приносил в школу вейп, который заставлял курить других, а также пневматический пистолет. Последний раз его видели с ножом. Инциденты происходят в восьмой школе Сургута, уточняет издание. "Прокуратура проводит проверку о неправомерных действиях учащихся школы в Сургуте. В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что ученик первого класса одной из общеобразовательных школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их", – говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок приносит в школу запрещенные предметы, вместе с братьями они долгое время избивают другого ученика.
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происшествия, сургут
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом из Сургута
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом и вейпом из Сургута
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости.
Прокуратура ХМАО начала проверку данных об издевательстве над учениками одной из школ Сургута, сообщает пресс-служба
надзорного ведомства.
Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на родственницу одного из детей, один из первоклассников приносил в школу вейп, который заставлял курить других, а также пневматический пистолет. Последний раз его видели с ножом. Инциденты происходят в восьмой школе Сургута, уточняет издание.
«
"Прокуратура проводит проверку о неправомерных действиях учащихся школы в Сургуте. В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что ученик первого класса одной из общеобразовательных школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок приносит в школу запрещенные предметы, вместе с братьями они долгое время избивают другого ученика.
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