Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом из Сургута - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/prokuratura-1924966933.html
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом из Сургута
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом из Сургута - РИА Новости, 02.02.2024
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом из Сургута
Прокуратура ХМАО начала проверку данных об издевательстве над учениками одной из школ Сургута, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:15
2024-02-02T10:15
происшествия
сургут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Прокуратура ХМАО начала проверку данных об издевательстве над учениками одной из школ Сургута, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на родственницу одного из детей, один из первоклассников приносил в школу вейп, который заставлял курить других, а также пневматический пистолет. Последний раз его видели с ножом. Инциденты происходят в восьмой школе Сургута, уточняет издание. "Прокуратура проводит проверку о неправомерных действиях учащихся школы в Сургуте. В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что ученик первого класса одной из общеобразовательных школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их", – говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок приносит в школу запрещенные предметы, вместе с братьями они долгое время избивают другого ученика.
https://ria.ru/20240129/vzryv-1924185141.html
сургут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургут
Происшествия, Сургут
Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом из Сургута

Прокуратура начала проверку из-за первоклассника с ножом и вейпом из Сургута

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Прокуратура ХМАО начала проверку данных об издевательстве над учениками одной из школ Сургута, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на родственницу одного из детей, один из первоклассников приносил в школу вейп, который заставлял курить других, а также пневматический пистолет. Последний раз его видели с ножом. Инциденты происходят в восьмой школе Сургута, уточняет издание.
«
"Прокуратура проводит проверку о неправомерных действиях учащихся школы в Сургуте. В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что ученик первого класса одной из общеобразовательных школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок приносит в школу запрещенные предметы, вместе с братьями они долгое время избивают другого ученика.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Петербурге школьник случайно взорвал страйкбольную гранату
29 января, 17:04
 
ПроисшествияСургут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала