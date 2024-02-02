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В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы - РИА Новости, 02.02.2024
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21:02 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html
В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы
В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы - РИА Новости, 02.02.2024
В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего начальника местной тюремной больницы Тиграна Мкртчяна,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T21:02
2024-02-02T21:02
происшествия
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краснодар
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего начальника местной тюремной больницы Тиграна Мкртчяна, из-за халатности которого скончался осужденный, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. Адвокат потерпевшей стороны Алексей Аванесян уточнил РИА Новости, что Мкртчян обвинялся в связи со смертью Дмитрия Бакшеева, осужденного по делу "краснодарских каннибалов". Бакшеев скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону 16 февраля 2020 года, где проходил лечение от туберкулеза и диабета. В регион его доставили из Краснодара при этапировании к месту отбывания наказания. В 2022 году по делу о халатности врачей в отношении Бакшеева суд также приговорил к ограничению свободы врача тюремной больницы Лусине Григорян, но освободил ее от наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования. Как уточнял Аванесян, следственная проверка установила, что Григорян "не осуществила оптимальную инсулинотерапию Бакшееву". "Постановлен приговор... в отношении Мкртчяна Тиграна Рубеновича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ, с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал представитель суда. Он добавил, что в феврале 2020 года Мкртчян "при оказании медицинской помощи осужденному Б. допустил халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть Б.". В 2019 году суд в Краснодаре приговорил Бакшеева к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за убийство женщины и надругательство над ее телом. Супругу Бакшеева Наталью суд приговорил к 10 годам лишения свободы за подстрекательство мужа к убийству. Следствие сообщало, что в сентябре 2017 года Бакшеевы познакомились с женщиной, которую убили и расчленили. Позже у них дома правоохранители нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне - еду и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежали убитой женщине, в подвале и на прилегающей территории также были найдены ее останки, отмечали ведомства. Супругов задержали после того, как рабочие нашли на улице телефон с селфи Бакшеева с фрагментами тела погибшей женщины.
https://ria.ru/20240131/vneshprombank-1924585920.html
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происшествия, ростов, краснодар, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов, Краснодар, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-главе тюремной больницы Мкртчяну

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего начальника местной тюремной больницы Тиграна Мкртчяна, из-за халатности которого скончался осужденный, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Адвокат потерпевшей стороны Алексей Аванесян уточнил РИА Новости, что Мкртчян обвинялся в связи со смертью Дмитрия Бакшеева, осужденного по делу "краснодарских каннибалов". Бакшеев скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону 16 февраля 2020 года, где проходил лечение от туберкулеза и диабета. В регион его доставили из Краснодара при этапировании к месту отбывания наказания. В 2022 году по делу о халатности врачей в отношении Бакшеева суд также приговорил к ограничению свободы врача тюремной больницы Лусине Григорян, но освободил ее от наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования. Как уточнял Аванесян, следственная проверка установила, что Григорян "не осуществила оптимальную инсулинотерапию Бакшееву".
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31 января, 14:46
"Постановлен приговор... в отношении Мкртчяна Тиграна Рубеновича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ, с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал представитель суда.
Он добавил, что в феврале 2020 года Мкртчян "при оказании медицинской помощи осужденному Б. допустил халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть Б.".
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25 января, 15:11
В 2019 году суд в Краснодаре приговорил Бакшеева к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за убийство женщины и надругательство над ее телом. Супругу Бакшеева Наталью суд приговорил к 10 годам лишения свободы за подстрекательство мужа к убийству.
Следствие сообщало, что в сентябре 2017 года Бакшеевы познакомились с женщиной, которую убили и расчленили. Позже у них дома правоохранители нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне - еду и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежали убитой женщине, в подвале и на прилегающей территории также были найдены ее останки, отмечали ведомства. Супругов задержали после того, как рабочие нашли на улице телефон с селфи Бакшеева с фрагментами тела погибшей женщины.
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