https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html

В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы

В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы - РИА Новости, 02.02.2024

В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего начальника местной тюремной больницы Тиграна Мкртчяна,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T21:02

2024-02-02T21:02

2024-02-02T21:02

происшествия

ростов

краснодар

ростов-на-дону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего начальника местной тюремной больницы Тиграна Мкртчяна, из-за халатности которого скончался осужденный, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. Адвокат потерпевшей стороны Алексей Аванесян уточнил РИА Новости, что Мкртчян обвинялся в связи со смертью Дмитрия Бакшеева, осужденного по делу "краснодарских каннибалов". Бакшеев скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону 16 февраля 2020 года, где проходил лечение от туберкулеза и диабета. В регион его доставили из Краснодара при этапировании к месту отбывания наказания. В 2022 году по делу о халатности врачей в отношении Бакшеева суд также приговорил к ограничению свободы врача тюремной больницы Лусине Григорян, но освободил ее от наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования. Как уточнял Аванесян, следственная проверка установила, что Григорян "не осуществила оптимальную инсулинотерапию Бакшееву". "Постановлен приговор... в отношении Мкртчяна Тиграна Рубеновича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ, с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал представитель суда. Он добавил, что в феврале 2020 года Мкртчян "при оказании медицинской помощи осужденному Б. допустил халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть Б.". В 2019 году суд в Краснодаре приговорил Бакшеева к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за убийство женщины и надругательство над ее телом. Супругу Бакшеева Наталью суд приговорил к 10 годам лишения свободы за подстрекательство мужа к убийству. Следствие сообщало, что в сентябре 2017 года Бакшеевы познакомились с женщиной, которую убили и расчленили. Позже у них дома правоохранители нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне - еду и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежали убитой женщине, в подвале и на прилегающей территории также были найдены ее останки, отмечали ведомства. Супругов задержали после того, как рабочие нашли на улице телефон с селфи Бакшеева с фрагментами тела погибшей женщины.

https://ria.ru/20240131/vneshprombank-1924585920.html

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

https://ria.ru/20240129/medsestra-1924185977.html

ростов

краснодар

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов, краснодар, ростов-на-дону