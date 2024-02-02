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На территории Китайского подворья патриарха в Москве произошел пожар - РИА Новости, 02.02.2024
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Религия
 
17:19 02.02.2024 (обновлено: 17:23 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/pozhar-1925084680.html
На территории Китайского подворья патриарха в Москве произошел пожар
На территории Китайского подворья патриарха в Москве произошел пожар - РИА Новости, 02.02.2024
На территории Китайского подворья патриарха в Москве произошел пожар
Деревянная постройка загорелась на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве, пожар удалось оперативно потушить, ущерба храму он не нанёс,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:19
2024-02-02T17:23
религия
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Деревянная постройка загорелась на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве, пожар удалось оперативно потушить, ущерба храму он не нанёс, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Инцидент произошел на территории Китайского подворья патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Голутвине."Произошло загорание деревянной постройки на территории храма в Голутвине на площади 10 квадратных метров. Адрес: 1-й Голутвинский переулок, 14", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 16.07 пожар удалось потушить. По предварительной информации, погибших и погибших нет, обстоятельства происшествия выясняются.“Сгорела бытовка для рабочих. Бывает такое. Никакого ущерба и пострадавших нет, слава Богу”, – сказал РИА Новости на месте событий настоятель храма протоиерей Игорь (Зуев).
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происшествия, москва
Религия, Происшествия, Москва
На территории Китайского подворья патриарха в Москве произошел пожар

На территории храма Николая Мирликийского в центре Москвы загорелась постройка

© РИА НовостиМесто возгорания на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве
Место возгорания на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве
© РИА Новости
Место возгорания на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Деревянная постройка загорелась на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве, пожар удалось оперативно потушить, ущерба храму он не нанёс, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Инцидент произошел на территории Китайского подворья патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Голутвине.
"Произошло загорание деревянной постройки на территории храма в Голутвине на площади 10 квадратных метров. Адрес: 1-й Голутвинский переулок, 14", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 16.07 пожар удалось потушить. По предварительной информации, погибших и погибших нет, обстоятельства происшествия выясняются.
“Сгорела бытовка для рабочих. Бывает такое. Никакого ущерба и пострадавших нет, слава Богу”, – сказал РИА Новости на месте событий настоятель храма протоиерей Игорь (Зуев).
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