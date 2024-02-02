https://ria.ru/20240202/pozhar-1925084680.html

На территории Китайского подворья патриарха в Москве произошел пожар

На территории Китайского подворья патриарха в Москве произошел пожар - РИА Новости, 02.02.2024

На территории Китайского подворья патриарха в Москве произошел пожар

Деревянная постройка загорелась на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве, пожар удалось оперативно потушить, ущерба храму он не нанёс,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:19

2024-02-02T17:19

2024-02-02T17:23

религия

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Деревянная постройка загорелась на территории храма святителя Николая Мирликийского в Москве, пожар удалось оперативно потушить, ущерба храму он не нанёс, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Инцидент произошел на территории Китайского подворья патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Голутвине."Произошло загорание деревянной постройки на территории храма в Голутвине на площади 10 квадратных метров. Адрес: 1-й Голутвинский переулок, 14", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 16.07 пожар удалось потушить. По предварительной информации, погибших и погибших нет, обстоятельства происшествия выясняются.“Сгорела бытовка для рабочих. Бывает такое. Никакого ущерба и пострадавших нет, слава Богу”, – сказал РИА Новости на месте событий настоятель храма протоиерей Игорь (Зуев).

https://ria.ru/20230119/pozhar-1845867931.html

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происшествия, москва