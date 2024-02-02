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В Пермском крае потушили пожар на территории исправительной колонии - РИА Новости, 02.02.2024
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13:58 02.02.2024 (обновлено: 14:22 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/pozhar-1925028493.html
В Пермском крае потушили пожар на территории исправительной колонии
В Пермском крае потушили пожар на территории исправительной колонии - РИА Новости, 02.02.2024
В Пермском крае потушили пожар на территории исправительной колонии
Пожар на производственном участке в мужской исправительной колонии №9 в пермском Соликамске ликвидирован, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:58
2024-02-02T14:22
происшествия
соликамск
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Пожар на производственном участке в мужской исправительной колонии №9 в пермском Соликамске ликвидирован, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС. Ранее в региональном ГУФСИН сообщили, что загорелся производственный корпус на территории исправительной колонии №9 на улице Лесной поселок в пермском Соликамске, во время инцидента никто не пострадал. По данным МЧС, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. "В 15.14 (13.14 мск) пожар ликвидирован", - сообщили в ГУМЧС. В пресс-службе краевого управления добавили, что сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы выясняют обстоятельства и причину пожара. До прибытия первых подразделений из здания самостоятельно эвакуировался один человек.Мужская исправительная колония строгого режима №9 находится на улице Лесной поселок в Соликамске. В открытых источниках указано, что объект рассчитан 2506 мест.
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происшествия, соликамск, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Соликамск, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае потушили пожар на территории исправительной колонии

МЧС сообщило о ликвидации пожара на производственном участке ИК-9 в Соликамске

Пожар на территории колонии №9 в Соликамске (Пермский край). Кадр видео очевидца
Пожар на территории колонии №9 в Соликамске (Пермский край). Кадр видео очевидца
Пожар на территории колонии №9 в Соликамске (Пермский край). Кадр видео очевидца
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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Пожар на производственном участке в мужской исправительной колонии №9 в пермском Соликамске ликвидирован, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС.
Ранее в региональном ГУФСИН сообщили, что загорелся производственный корпус на территории исправительной колонии №9 на улице Лесной поселок в пермском Соликамске, во время инцидента никто не пострадал. По данным МЧС, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
«
"В 15.14 (13.14 мск) пожар ликвидирован", - сообщили в ГУМЧС.
В пресс-службе краевого управления добавили, что сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы выясняют обстоятельства и причину пожара. До прибытия первых подразделений из здания самостоятельно эвакуировался один человек.
Мужская исправительная колония строгого режима №9 находится на улице Лесной поселок в Соликамске. В открытых источниках указано, что объект рассчитан 2506 мест.
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ПроисшествияСоликамскПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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