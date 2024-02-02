https://ria.ru/20240202/pozhar-1925028493.html

В Пермском крае потушили пожар на территории исправительной колонии

В Пермском крае потушили пожар на территории исправительной колонии - РИА Новости, 02.02.2024

В Пермском крае потушили пожар на территории исправительной колонии

Пожар на производственном участке в мужской исправительной колонии №9 в пермском Соликамске ликвидирован, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:58

2024-02-02T13:58

2024-02-02T14:22

происшествия

соликамск

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Пожар на производственном участке в мужской исправительной колонии №9 в пермском Соликамске ликвидирован, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС. Ранее в региональном ГУФСИН сообщили, что загорелся производственный корпус на территории исправительной колонии №9 на улице Лесной поселок в пермском Соликамске, во время инцидента никто не пострадал. По данным МЧС, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. "В 15.14 (13.14 мск) пожар ликвидирован", - сообщили в ГУМЧС. В пресс-службе краевого управления добавили, что сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы выясняют обстоятельства и причину пожара. До прибытия первых подразделений из здания самостоятельно эвакуировался один человек.Мужская исправительная колония строгого режима №9 находится на улице Лесной поселок в Соликамске. В открытых источниках указано, что объект рассчитан 2506 мест.

https://ria.ru/20240202/pozhary-1925027525.html

соликамск

пермский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, соликамск, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)