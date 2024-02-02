https://ria.ru/20240202/pozhar-1925024260.html
В Пермском крае локализовали пожар на территории исправительной колонии
В Пермском крае локализовали пожар на территории исправительной колонии - РИА Новости, 02.02.2024
В Пермском крае локализовали пожар на территории исправительной колонии
Пожар в производственном корпусе на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске локализован, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:42
2024-02-02T13:42
2024-02-02T14:08
происшествия
пермский край
соликамск
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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Пожар в производственном корпусе на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске локализован, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС.Ранее в региональном ГУФСИН сообщили, что загорелся производственный корпус на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, во время инцидента никто не пострадал. По данным МЧС, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.В местных пабликах в соцсетях были опубликованы видео с места ЧП, на них видны клубы черного дыма, поднимающиеся из-за забора колонии в Соликамске. Указывалось, что горит цех по производству и переработке дерева.По данным краевого ГУМЧС, сообщение о пожаре на улице Лесной поселок в Соликамске поступило в 11.12 (9.12 мск). На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже здания производственного участка."В 14.05 (12.05 мск) поступила информация, что при проверке чердачного помещения было выявлено горение скрытых очагов в чердачном помещении, распространение горения на кровлю. Произошло увеличение площади горения. Пожар локализован в 14.50 (12.50 мск). Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.Мужская исправительная колония строгого режима №9 находится на улице Лесной поселок в Соликамске. В открытых источниках указано, что объект рассчитан 2506 мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, соликамск
Происшествия, Пермский край, Соликамск
В Пермском крае локализовали пожар на территории исправительной колонии
МЧС заявило о покализации пожара на территории ИК №9 в пермском Соликамске
ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Пожар в производственном корпусе на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске локализован, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС.
Ранее в региональном ГУФСИН сообщили, что загорелся производственный корпус на территории исправительной колонии №9 в пермском Соликамске, во время инцидента никто не пострадал. По данным МЧС
, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
В местных пабликах в соцсетях были опубликованы видео с места ЧП, на них видны клубы черного дыма, поднимающиеся из-за забора колонии в Соликамске. Указывалось, что горит цех по производству и переработке дерева.
По данным краевого ГУМЧС, сообщение о пожаре на улице Лесной поселок в Соликамске поступило в 11.12 (9.12 мск). На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже здания производственного участка.
"В 14.05 (12.05 мск) поступила информация, что при проверке чердачного помещения было выявлено горение скрытых очагов в чердачном помещении, распространение горения на кровлю. Произошло увеличение площади горения. Пожар локализован в 14.50 (12.50 мск). Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Мужская исправительная колония строгого режима №9 находится на улице Лесной поселок в Соликамске. В открытых источниках указано, что объект рассчитан 2506 мест.
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