https://ria.ru/20240202/pozhar-1924983924.html

В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии

В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии - РИА Новости, 02.02.2024

В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии

Крупный пожар на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:17

2024-02-02T11:17

2024-02-02T11:17

происшествия

пушкино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Крупный пожар на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Накануне вечером МЧС сообщало о возгорании в административном здании на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино. Существовала угроза перехода огня на соседние здания. В 21.35 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, в 21.59 ликвидировали открытое горение. "В 10.20 пожар полностью ликвидирован ", - сказал собеседник агентства. Никто не пострадал.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

пушкино

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)