Рейтинг@Mail.ru
В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/pozhar-1924983924.html
В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии
В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии - РИА Новости, 02.02.2024
В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии
Крупный пожар на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:17
2024-02-02T11:17
происшествия
пушкино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924964152_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e5acb424563f29bfe6b3c298607cdb3.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Крупный пожар на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Накануне вечером МЧС сообщало о возгорании в административном здании на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино. Существовала угроза перехода огня на соседние здания. В 21.35 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, в 21.59 ликвидировали открытое горение. "В 10.20 пожар полностью ликвидирован ", - сказал собеседник агентства. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924964152_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_7b8ead9c74f74c34f232de827cd859a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии

В подмосковном Пушкино потушили сильный пожар на территории мясного предприятия

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино
Место пожара на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Крупный пожар на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Накануне вечером МЧС сообщало о возгорании в административном здании на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино. Существовала угроза перехода огня на соседние здания. В 21.35 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, в 21.59 ликвидировали открытое горение.
"В 10.20 пожар полностью ликвидирован ", - сказал собеседник агентства.
Никто не пострадал.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах
24 января, 07:04
 
ПроисшествияПушкиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала