https://ria.ru/20240202/pozhar-1924983924.html
В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии
В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии - РИА Новости, 02.02.2024
В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии
Крупный пожар на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:17
2024-02-02T11:17
2024-02-02T11:17
происшествия
пушкино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Крупный пожар на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Накануне вечером МЧС сообщало о возгорании в административном здании на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино. Существовала угроза перехода огня на соседние здания. В 21.35 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, в 21.59 ликвидировали открытое горение. "В 10.20 пожар полностью ликвидирован ", - сказал собеседник агентства. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пушкино потушили пожар на мясном предприятии
В подмосковном Пушкино потушили сильный пожар на территории мясного предприятия
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Крупный пожар на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Накануне вечером МЧС сообщало о возгорании в административном здании на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино. Существовала угроза перехода огня на соседние здания. В 21.35 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, в 21.59 ликвидировали открытое горение.
"В 10.20 пожар полностью ликвидирован ", - сказал собеседник агентства.
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