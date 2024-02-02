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В Мурманске потушили пожар в цехе по производству консервов
В Мурманске потушили пожар в цехе по производству консервов - РИА Новости, 02.02.2024
В Мурманске потушили пожар в цехе по производству консервов
Пожар в двухэтажном цехе по производству консервов в Мурманске полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T06:58
2024-02-02T06:58
2024-02-02T10:50
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном цехе по производству консервов в Мурманске полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России. Ранее главное управление МЧС РФ по Мурманской области сообщало о пожаре в областном центре на 800 квадратных метрах: горел склад, произошло частичное обрушение кровли. Позже в МЧС России уточнили, что возгорание произошло в двухэтажном цехе по производству консервов. Пожар был локализован. Позже сообщалось о ликвидации открытого горения. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Мурманске", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мурманск, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мурманск, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманске потушили пожар в цехе по производству консервов
МЧС: в Мурманске потушили пожар в цехе по производству консервов