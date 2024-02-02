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В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов - РИА Новости, 02.02.2024
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00:30 02.02.2024
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В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов
В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов - РИА Новости, 02.02.2024
В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов
В Мурманске горит двухэтажное здание цеха по производству консервов, спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T00:30
2024-02-02T00:30
происшествия
мурманск
россия
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Мурманске горит двухэтажное здание цеха по производству консервов, спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее главное управление МЧС РФ по Мурманской области сообщало о пожаре в областном центре на этой же площади: горел склад, произошло частичное обрушение кровли. "В Мурманске специалисты МЧС России локализовали пожар. Возгорание произошло в двухэтажном здании цеха по производству консервов на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на пожаре работают 32 специалиста и девять единиц техники.
https://ria.ru/20240201/pozhar-1924915158.html
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происшествия, мурманск, россия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманск, Россия, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов

МЧС: в Мурманске горит цех по производству консервов, пожар локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Мурманске горит двухэтажное здание цеха по производству консервов, спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее главное управление МЧС РФ по Мурманской области сообщало о пожаре в областном центре на этой же площади: горел склад, произошло частичное обрушение кровли.
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"В Мурманске специалисты МЧС России локализовали пожар. Возгорание произошло в двухэтажном здании цеха по производству консервов на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на пожаре работают 32 специалиста и девять единиц техники.
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ПроисшествияМурманскРоссияМурманская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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