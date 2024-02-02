https://ria.ru/20240202/pozhar-1924926014.html
В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов
В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов - РИА Новости, 02.02.2024
В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов
В Мурманске горит двухэтажное здание цеха по производству консервов, спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T00:30
2024-02-02T00:30
2024-02-02T00:30
происшествия
мурманск
россия
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Мурманске горит двухэтажное здание цеха по производству консервов, спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее главное управление МЧС РФ по Мурманской области сообщало о пожаре в областном центре на этой же площади: горел склад, произошло частичное обрушение кровли. "В Мурманске специалисты МЧС России локализовали пожар. Возгорание произошло в двухэтажном здании цеха по производству консервов на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на пожаре работают 32 специалиста и девять единиц техники.
https://ria.ru/20240201/pozhar-1924915158.html
https://realty.ria.ru/20240201/pozhar-1924754003.html
мурманск
россия
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманск, россия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманск, Россия, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов
МЧС: в Мурманске горит цех по производству консервов, пожар локализовали