https://ria.ru/20240202/pozhar-1924926014.html

В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов

В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов - РИА Новости, 02.02.2024

В Мурманске загорелся двухэтажный цех по производству консервов

В Мурманске горит двухэтажное здание цеха по производству консервов, спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T00:30

2024-02-02T00:30

2024-02-02T00:30

происшествия

мурманск

россия

мурманская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Мурманске горит двухэтажное здание цеха по производству консервов, спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее главное управление МЧС РФ по Мурманской области сообщало о пожаре в областном центре на этой же площади: горел склад, произошло частичное обрушение кровли. "В Мурманске специалисты МЧС России локализовали пожар. Возгорание произошло в двухэтажном здании цеха по производству консервов на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на пожаре работают 32 специалиста и девять единиц техники.

https://ria.ru/20240201/pozhar-1924915158.html

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мурманск

россия

мурманская область

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происшествия, мурманск, россия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)