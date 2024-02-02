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Во всеоружии: как и чем можно самостоятельно тушить пожар в квартире - РИА Новости, 02.02.2024
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Во всеоружии: как и чем можно самостоятельно тушить пожар в квартире
Во всеоружии: как и чем можно самостоятельно тушить пожар в квартире - РИА Новости, 02.02.2024
Во всеоружии: как и чем можно самостоятельно тушить пожар в квартире
От возгораний не застраховано ни одно здание. Причиной происшествия становятся самые разные факторы. Но в силах жильцов как минимизировать риск возникновения... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:00
2024-02-02T09:00
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От возгораний не застраховано ни одно здание. Причиной происшествия становятся самые разные факторы. Но в силах жильцов как минимизировать риск возникновения пожара, так и максимально быстро и грамотно отреагировать на него. Корреспондент РИА Новости узнал у специалистов, какой огнетушитель стоит завести дома и каких ошибок избежать при возникновении пожара.Тушение без последствийДля дома лучше всего подойдут либо порошковые огнетушители, либо углекислотные, отмечает заместитель начальника пожарно-спасательного центра Москвы (ПСЦ) Сергей Степанов. В первом случае действующим веществом являются нетоксичные сухие минеральные порошки, которые сбивают пламя и препятствуют доступу кислорода к зоне горения. А во втором – в роли огнетушащего вещества выступает углекислотный сжиженный газ.Оба вида можно использовать для тушения электрических приборов. Разве что при применении порошковых огнетушителей потом придется очень долго убираться, оттирая порошок. А углекислотный огнетушитель менее эффективен для тушения твердых горючих веществ, но при этом не оставляет следов."Не надо тушить электроприборы водой, как и горящую сковородку с шипящим маслом. Тот же телевизор лучше сбросить на пол и накрыть одеялом, а попутно вызвать пожарных по номеру 101 или 112", – поясняет Степанов.Если пожар находится на начальной стадии, то, помимо огнетушителей, можно воспользоваться водой, толстым одеялом, покрывалом, песком. К слову, сыпучие материалы, которые могут подойти для ликвидации возгорания, есть у каждого на кухне и в ванной комнате — это крупы: рис, гречка, пшено, сахар, соль, пищевая сода, стиральный порошок. Особенно стоит обратить внимание на пищевую соду.Она попадает в огонь и выделяет углекислый газ. Таким образом, имитируется эффект углекислотного огнетушителя. Огонь "не получает" кислорода, и процесс горения затухает. В том случае, когда ваши попытки потушить пламя не дали никакого эффекта, усердствовать не стоит, лучше покиньте помещение, оповестив городские службы и соседей о произошедшем.Меры предосторожностиПолезно оборудовать квартиру автономными пожарными извещателями. "Это маленькая коробочка, которая крепится на потолке или стене. Работает от батарейки "крона". Срок ее действия два-три года. Прибор крепится на скотч или саморезы. Стоит 500-600 рублей на маркетплейсах. Принцип действия такой – техника срабатывает на дым и начинает очень громко пищать. Не секрет, что много людей гибнет в состоянии сна. Люди не чувствуют дым и задыхаются во сне", – указывает специалист ПСЦ.Он рекомендует перед сном или уходом из квартиры проверять приборы, которые работают или подзаряжаются от сети, так как некоторые из них не рекомендуется оставлять включенными в сеть.Необходимо соблюдать следующие правила: не пользоваться неисправными розетками, не оставлять неиспользуемые зарядные устройства для гаджетов в розетках, не класть заряжающийся мобильный телефон или другой гаджет под подушку, не перегружать сетевые фильтры обилием подключенных приборов, не накрывать электрообогреватели.Разумное поведениеЕсли на этаже или в тамбуре возник пожар, то незамедлительно звоните пожарным, после чего оцените обстановку и возможность эвакуироваться из дома."Люди иногда оптимистично оценивают свои возможности и выходят на лестничную клетку, а она уже вся в дыму, в итоге люди падают, теряют сознание и погибают. Если есть возможность выйти в зону, где свободный воздух, то сделайте это, закрыв за собой дверь, но не на ключ. Попутно оповестите всех соседей", – отмечает Степанов.Помните, что продукты горения и угарный газ токсичны. Вдыхая их, человек может потерять сознание уже через две-три минуты. Так как в многоквартирном доме пожар распространяется наверх, а не вниз, то лучше наклониться как можно ниже или выползти на четвереньках. Если у вас в доме есть самоспасатели (мини-противогазы), используйте их. При их отсутствии приложите к органам дыхания мокрую тряпку.Когда не получается покинуть помещение, закройте все двери в комнате и выходите на балкон, если он есть. Затем попробуйте привлечь внимание прохожих или пожарных, если они к тому моменту уже приехали."Нормативное время прибытия огнеборцев в Москве – до десяти минут. Если своевременно обнаружить пожар, то он не успеет сильно развеяться и принести большой ущерб", – обращает внимание специалист.
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москва, пожар, пожарные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Пожар, пожарные
Во всеоружии: как и чем можно самостоятельно тушить пожар в квартире

Эксперт рассказал, с помощью чего можно потушить возгорание самостоятельно

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСтудентка проверяет готовность к работе порошкового огнетушителя во время занятий по правильным действиям, безопасному поведению в случае возникновения пожаров
Студентка проверяет готовность к работе порошкового огнетушителя во время занятий по правильным действиям, безопасному поведению в случае возникновения пожаров - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Студентка проверяет готовность к работе порошкового огнетушителя во время занятий по правильным действиям, безопасному поведению в случае возникновения пожаров
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От возгораний не застраховано ни одно здание. Причиной происшествия становятся самые разные факторы. Но в силах жильцов как минимизировать риск возникновения пожара, так и максимально быстро и грамотно отреагировать на него. Корреспондент РИА Новости узнал у специалистов, какой огнетушитель стоит завести дома и каких ошибок избежать при возникновении пожара.

Тушение без последствий

Для дома лучше всего подойдут либо порошковые огнетушители, либо углекислотные, отмечает заместитель начальника пожарно-спасательного центра Москвы (ПСЦ) Сергей Степанов. В первом случае действующим веществом являются нетоксичные сухие минеральные порошки, которые сбивают пламя и препятствуют доступу кислорода к зоне горения. А во втором – в роли огнетушащего вещества выступает углекислотный сжиженный газ.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОгнетушители в помещении мебельного завода "8 Марта" в Москве
Огнетушители в помещении мебельного завода 8 Марта в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Огнетушители в помещении мебельного завода "8 Марта" в Москве
Оба вида можно использовать для тушения электрических приборов. Разве что при применении порошковых огнетушителей потом придется очень долго убираться, оттирая порошок. А углекислотный огнетушитель менее эффективен для тушения твердых горючих веществ, но при этом не оставляет следов.
"Не надо тушить электроприборы водой, как и горящую сковородку с шипящим маслом. Тот же телевизор лучше сбросить на пол и накрыть одеялом, а попутно вызвать пожарных по номеру 101 или 112", – поясняет Степанов.
На практическом занятии по правилам пользования огнетушителями - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Просто об опасном: как не допустить пожара в квартире
29 декабря 2022, 10:00
Если пожар находится на начальной стадии, то, помимо огнетушителей, можно воспользоваться водой, толстым одеялом, покрывалом, песком. К слову, сыпучие материалы, которые могут подойти для ликвидации возгорания, есть у каждого на кухне и в ванной комнате — это крупы: рис, гречка, пшено, сахар, соль, пищевая сода, стиральный порошок. Особенно стоит обратить внимание на пищевую соду.
Она попадает в огонь и выделяет углекислый газ. Таким образом, имитируется эффект углекислотного огнетушителя. Огонь "не получает" кислорода, и процесс горения затухает. В том случае, когда ваши попытки потушить пламя не дали никакого эффекта, усердствовать не стоит, лучше покиньте помещение, оповестив городские службы и соседей о произошедшем.

Меры предосторожности

Полезно оборудовать квартиру автономными пожарными извещателями. "Это маленькая коробочка, которая крепится на потолке или стене. Работает от батарейки "крона". Срок ее действия два-три года. Прибор крепится на скотч или саморезы. Стоит 500-600 рублей на маркетплейсах. Принцип действия такой – техника срабатывает на дым и начинает очень громко пищать. Не секрет, что много людей гибнет в состоянии сна. Люди не чувствуют дым и задыхаются во сне", – указывает специалист ПСЦ.
Он рекомендует перед сном или уходом из квартиры проверять приборы, которые работают или подзаряжаются от сети, так как некоторые из них не рекомендуется оставлять включенными в сеть.
Необходимо соблюдать следующие правила: не пользоваться неисправными розетками, не оставлять неиспользуемые зарядные устройства для гаджетов в розетках, не класть заряжающийся мобильный телефон или другой гаджет под подушку, не перегружать сетевые фильтры обилием подключенных приборов, не накрывать электрообогреватели.

Разумное поведение

Если на этаже или в тамбуре возник пожар, то незамедлительно звоните пожарным, после чего оцените обстановку и возможность эвакуироваться из дома.
"Люди иногда оптимистично оценивают свои возможности и выходят на лестничную клетку, а она уже вся в дыму, в итоге люди падают, теряют сознание и погибают. Если есть возможность выйти в зону, где свободный воздух, то сделайте это, закрыв за собой дверь, но не на ключ. Попутно оповестите всех соседей", – отмечает Степанов.
Помните, что продукты горения и угарный газ токсичны. Вдыхая их, человек может потерять сознание уже через две-три минуты. Так как в многоквартирном доме пожар распространяется наверх, а не вниз, то лучше наклониться как можно ниже или выползти на четвереньках. Если у вас в доме есть самоспасатели (мини-противогазы), используйте их. При их отсутствии приложите к органам дыхания мокрую тряпку.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники пожарно-спасательного центра во время плановых пожарно-тактических учений по ликвидации возгорания в высотном здании в Москве
Сотрудники пожарно-спасательного центра во время плановых пожарно-тактических учений по ликвидации возгорания в высотном здании в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники пожарно-спасательного центра во время плановых пожарно-тактических учений по ликвидации возгорания в высотном здании в Москве
Когда не получается покинуть помещение, закройте все двери в комнате и выходите на балкон, если он есть. Затем попробуйте привлечь внимание прохожих или пожарных, если они к тому моменту уже приехали.
"Нормативное время прибытия огнеборцев в Москве – до десяти минут. Если своевременно обнаружить пожар, то он не успеет сильно развеяться и принести большой ущерб", – обращает внимание специалист.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПожарпожарные
 
 
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