https://ria.ru/20240202/povrezhdenie-1924946357.html

В Кривом Роге пропали свет и водоснабжение

В Кривом Роге пропали свет и водоснабжение - РИА Новости, 02.02.2024

В Кривом Роге пропали свет и водоснабжение

Потребители и промышленные предприятия остались без света и водоснабжения в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины из-за повреждения подстанции,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:26

2024-02-02T08:26

2024-02-02T08:26

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

укрэнерго

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Потребители и промышленные предприятия остались без света и водоснабжения в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины из-за повреждения подстанции, сообщает украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. В ночь на пятницу в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинского издания "Зеркало недели", в Кривом Роге звучали взрывы. "К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что специалисты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям преступили к осмотру поврежденного оборудования, после чего начнутся аварийно-восстановительные работы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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в мире, кривой рог, украина, укрэнерго