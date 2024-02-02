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В Кривом Роге пропали свет и водоснабжение - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/povrezhdenie-1924946357.html
В Кривом Роге пропали свет и водоснабжение
В Кривом Роге пропали свет и водоснабжение - РИА Новости, 02.02.2024
В Кривом Роге пропали свет и водоснабжение
Потребители и промышленные предприятия остались без света и водоснабжения в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины из-за повреждения подстанции,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:26
2024-02-02T08:26
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Потребители и промышленные предприятия остались без света и водоснабжения в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины из-за повреждения подстанции, сообщает украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. В ночь на пятницу в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинского издания "Зеркало недели", в Кривом Роге звучали взрывы. "К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что специалисты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям преступили к осмотру поврежденного оборудования, после чего начнутся аварийно-восстановительные работы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, кривой рог, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Укрэнерго
В Кривом Роге пропали свет и водоснабжение

"Укрэнерго": Кривой Рог остался без водоснабжения из-за повреждения подстанции

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Потребители и промышленные предприятия остались без света и водоснабжения в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины из-за повреждения подстанции, сообщает украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
В ночь на пятницу в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинского издания "Зеркало недели", в Кривом Роге звучали взрывы.
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"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что специалисты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям преступили к осмотру поврежденного оборудования, после чего начнутся аварийно-восстановительные работы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаУкрэнерго
 
 
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