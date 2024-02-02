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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 55 РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:22

2024-02-02T15:22

2024-02-02T15:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 55 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)