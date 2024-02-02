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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 55 РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:22
2024-02-02T15:22
2024-02-02T15:22
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вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 55 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 55 военных на Запорожском направлении
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 55 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.