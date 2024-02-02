https://ria.ru/20240202/polsha-1924976195.html

Демографический кризис в Польше усугубился, показала статистика

Демографический кризис в Польше усугубился, показала статистика - РИА Новости, 02.02.2024

Демографический кризис в Польше усугубился, показала статистика

Численность населения Польши сократилась в минувшем году на 137 тысяч человек, свидетельствуют данные Главного статистического управления страны. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:39

2024-02-02T10:39

2024-02-02T10:39

в мире

польша

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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Численность населения Польши сократилась в минувшем году на 137 тысяч человек, свидетельствуют данные Главного статистического управления страны. В прошлом году в Польше родилось 272 тысячи детей, что на 11% меньше показателей годом ранее. Сокращается также и число женщин репродуктивного возраста. Радиостанция RMF24 приводит мнение социологов, которые отмечают, что улучшить ситуацию с рождаемостью в стране не помогло даже ужесточение закона об абортах – запрет прерывать беременность в случае обнаружения патологии плода. По мнению ученых, чтобы исправить положение, необходима поддержка молодежи, прежде всего жилищные программы, а также социальная работа с двадцатилетними. "Очень малое число людей этого возраста в принципе декларирует желание иметь детей, нет положительной атмосферы. Скорее, все думают о детях, как о факторе, который отнимает время, деньги и вообще нежелательно", - сказал доктор наук из отдела демографии Главной торговой школы Польши Кшиштоф Тымицкий, слова которого приводит радио. По его словам, среди людей более старшего возраста мало кто решается на второго ребенка, причина чаще всего в нехватке средств и жилищных условиях. Текущий демократический кризис – проблема для пенсионной системы, добавил он, если в ближайшие годы ситуация не изменится, все меньше молодых будут работать на пенсии старых, со сложностями столкнется также и рынок труда, которому придется привлекать все больше иммигрантов. "Согласно оценкам, чтобы сохранить текущий уровень экономического развития, до 2050 года нам нужно около 5 миллионов человек", - сказал глава Союза предпринимателей и работодателей Цезарий Казмерчак радиостанции RMF24.

https://ria.ru/20240130/eksport-1924405313.html

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в мире, польша