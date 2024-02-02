https://ria.ru/20240202/pogoda-1924945457.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 02.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:11
2024-02-02T08:11
2024-02-02T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами кратковременный снег, гололедица. В Москве 0 - минус 2 градуса, в Подмосковье 0 - минус 5 градусов", - сказала Котилевская. Она отметила, что ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Котилевская: облачная погода и до минус 2 градусов ожидается в Москве в пятницу