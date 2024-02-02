https://ria.ru/20240202/podzhog-1924978862.html
В Нижегородской области женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка
В Нижегородской области женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка - РИА Новости, 02.02.2024
В Нижегородской области женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка
Женщина, попавшая под влияние мошенников, попыталась поджечь отделение банка в городе Бор Нижегородской области, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:55
2024-02-02T10:55
2024-02-02T10:55
происшествия
нижегородская область
бор
россия
сбербанк россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Женщина, попавшая под влияние мошенников, попыталась поджечь отделение банка в городе Бор Нижегородской области, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. По данным пресс-службы, в ходе инцидента 1 февраля женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в отделении банка. "В результате случившегося пострадавших нет. Произошло незначительное возгорание, устраненное сотрудниками офиса. Злоумышленница оперативно задержана. Сбербанк всецело содействует правоохранительным органам", - сообщили в пресс-службе компании. Собеседница агентства подчеркнула, что женщина, бросившая бутылку с зажигательной смесью, "находилась под влиянием мошенников, которые зомбируют граждан и не только воруют денежные средства, но и склоняют к преступным действиям". В Сбербанке подчеркнули, что выполняя подобные задания мошенников, "граждане сами становятся преступниками и привлекаются к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ "Хулиганство" с наказанием до 8 лет лишения свободы и даже по статье 205 УК РФ "Террористический акт" с наказанием до 25 лет лишения свободы". РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов. По данным регионального управления МЧС, 1 февраля в 14.31 поступила информация о пожаре по адресу: город Бор, улица Коммунистическая, 13а. По указанному адресу находится пятиэтажный жилой дом, на первом этаже расположено отделение Сбербанка. На момент прибытия первых пожарных подразделений в 14.36 открытое горение отсутствовало, наблюдалось сильное задымление с характерным запахом пластика, отметили в ведомстве. Самостоятельно эвакуировались 11 человек. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240129/moshenniki-1924134259.html
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, бор, россия, сбербанк россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Бор, Россия, Сбербанк России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка
В городе Бор женщина по указке мошенника пыталась поджечь отделение Сбербанка
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Женщина, попавшая под влияние мошенников, попыталась поджечь отделение банка в городе Бор Нижегородской области, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
По данным пресс-службы, в ходе инцидента 1 февраля женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в отделении банка.
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"В результате случившегося пострадавших нет. Произошло незначительное возгорание, устраненное сотрудниками офиса. Злоумышленница оперативно задержана. Сбербанк всецело содействует правоохранительным органам", - сообщили в пресс-службе компании. Собеседница агентства подчеркнула, что женщина, бросившая бутылку с зажигательной смесью, "находилась под влиянием мошенников, которые зомбируют граждан и не только воруют денежные средства, но и склоняют к преступным действиям".
В Сбербанке подчеркнули, что выполняя подобные задания мошенников, "граждане сами становятся преступниками и привлекаются к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ
"Хулиганство" с наказанием до 8 лет лишения свободы и даже по статье 205 УК РФ "Террористический акт" с наказанием до 25 лет лишения свободы". РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов.
По данным регионального управления МЧС
, 1 февраля в 14.31 поступила информация о пожаре по адресу: город Бор, улица Коммунистическая, 13а. По указанному адресу находится пятиэтажный жилой дом, на первом этаже расположено отделение Сбербанка. На момент прибытия первых пожарных подразделений в 14.36 открытое горение отсутствовало, наблюдалось сильное задымление с характерным запахом пластика, отметили в ведомстве. Самостоятельно эвакуировались 11 человек. Погибших и пострадавших нет.
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