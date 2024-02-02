Подоляк сделал откровенное признание о провале контрнаступления
Подоляк пожаловался на негативный осадок после провала контрнаступления ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления оставил нехороший осадок, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".
"Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия", — признал он.
Украинская армия сможет реализовать стратегические цели, если перестанет "находиться только в обороне", заключил советник главы офиса Зеленского.
Заявление о "тактических ошибках" на фронте он сделал на фоне активно обсуждаемых слухов о намерении Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. О таком развитии событий заявляли как украинские политики, так и источники западных СМИ. В частности, утверждалось, что глава киевского режима при личной встрече предлагал генералу пост секретаря СНБО или советника властей, но тот от обоих предложений отказался. Это стало продолжением негласного противостояния Зеленского и Залужного, которое перешло в "активную фазу" после откровенного интервью главкома журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик.
Телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков сообщал, что новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны. По мнению полковника Марка Кансиана, которое он высказал Wall Street Journal, без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета. Кроме того, Украина испытывает нехватку финансов, а без нового пакета американской помощи ВСУ могут столкнуться с проблемами уже в ближайшие месяцы.