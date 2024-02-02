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Подоляк сделал откровенное признание о провале контрнаступления - РИА Новости, 02.02.2024
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08:24 02.02.2024 (обновлено: 10:25 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/podolyak-1924946221.html
Подоляк сделал откровенное признание о провале контрнаступления
Подоляк сделал откровенное признание о провале контрнаступления - РИА Новости, 02.02.2024
Подоляк сделал откровенное признание о провале контрнаступления
Провал украинского контрнаступления оставил нехороший осадок, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:24
2024-02-02T10:25
европа
сша
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
михаил подоляк
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления оставил нехороший осадок, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу"."Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия", — признал он.При этом, добавил Подоляк, объединенная экономика стран Европы должна помогать Украине. По его словам, ВСУ испытывают "определенный дефицит оружия", прежде всего снарядов, и союзники Киева осознают необходимость увеличения производства ракет, дронов, средств радиоэлектроннной борьбы. Украинская армия сможет реализовать стратегические цели, если перестанет "находиться только в обороне", заключил советник главы офиса Зеленского.Заявление о "тактических ошибках" на фронте он сделал на фоне активно обсуждаемых слухов о намерении Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. О таком развитии событий заявляли как украинские политики, так и источники западных СМИ. В частности, утверждалось, что глава киевского режима при личной встрече предлагал генералу пост секретаря СНБО или советника властей, но тот от обоих предложений отказался. Это стало продолжением негласного противостояния Зеленского и Залужного, которое перешло в "активную фазу" после откровенного интервью главкома журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик.Телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков сообщал, что новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны. По мнению полковника Марка Кансиана, которое он высказал Wall Street Journal, без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета. Кроме того, Украина испытывает нехватку финансов, а без нового пакета американской помощи ВСУ могут столкнуться с проблемами уже в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924924813.html
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924825680.html
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европа, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, михаил подоляк, nbc
Европа, США, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Михаил Подоляк, NBC
Подоляк сделал откровенное признание о провале контрнаступления

Подоляк пожаловался на негативный осадок после провала контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления оставил нехороший осадок, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".
"Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия", — признал он.
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При этом, добавил Подоляк, объединенная экономика стран Европы должна помогать Украине. По его словам, ВСУ испытывают "определенный дефицит оружия", прежде всего снарядов, и союзники Киева осознают необходимость увеличения производства ракет, дронов, средств радиоэлектроннной борьбы.
Украинская армия сможет реализовать стратегические цели, если перестанет "находиться только в обороне", заключил советник главы офиса Зеленского.
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Заявление о "тактических ошибках" на фронте он сделал на фоне активно обсуждаемых слухов о намерении Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. О таком развитии событий заявляли как украинские политики, так и источники западных СМИ. В частности, утверждалось, что глава киевского режима при личной встрече предлагал генералу пост секретаря СНБО или советника властей, но тот от обоих предложений отказался. Это стало продолжением негласного противостояния Зеленского и Залужного, которое перешло в "активную фазу" после откровенного интервью главкома журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик.
Телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков сообщал, что новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны. По мнению полковника Марка Кансиана, которое он высказал Wall Street Journal, без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета. Кроме того, Украина испытывает нехватку финансов, а без нового пакета американской помощи ВСУ могут столкнуться с проблемами уже в ближайшие месяцы.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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20 января, 14:39
 
ЕвропаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМихаил ПодолякNBC
 
 
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