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Свыше 633 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье в 2023 году
Свыше 633 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2024
Свыше 633 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье в 2023 году
В 2023 году в Подмосковье произвели более 633 тысяч тонн молока, по итогам прошедшего года сельхозтоваропроизводители области достигли высоких результатов по... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:49
2024-02-02T13:49
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В 2023 году в Подмосковье произвели более 633 тысяч тонн молока, по итогам прошедшего года сельхозтоваропроизводители области достигли высоких результатов по валовому сбору этой продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Всего в регионе за 2023 год произведено порядка 633 тысяч тонн молока в 92 сельскохозяйственных организациях. Также было увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет свыше 10 тонн молока", - сказал зампред правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что по результатам прошедшего года лидерами отрасли в Подмосковье стали предприятия: "Ступинская Нива" в Ступине (всего получено порядка 42 тысяч тонн молока), племзавод "Пойма" в Луховицах (около 30 тысяч тонн молока), агрофирма "Сосновка" из Коломны (26 тысяч тонн молока). Лидерами по удою молока на корову среди сельхозтоваропроизводителей стали: "ТиЭйч-РУС Милк Фуд" из Волоколамского городского округа - 12 388 килограммов, ЗАО "Совхоз имени Ленина" из Ленинского округа - 11 967 килограммов, АО "Воскресенское" из Воскресенска - 11 665 килограммов, "Ступинская Нива" из Ступина - 11 203 килограмма, "АПК "Вохринка" из Раменского округа - 10 733 килограмма.
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924379586.html
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