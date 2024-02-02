https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925026891.html

Свыше 633 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье в 2023 году

Свыше 633 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2024

Свыше 633 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье в 2023 году

В 2023 году в Подмосковье произвели более 633 тысяч тонн молока, по итогам прошедшего года сельхозтоваропроизводители области достигли высоких результатов по... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:49

2024-02-02T13:49

2024-02-02T13:49

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В 2023 году в Подмосковье произвели более 633 тысяч тонн молока, по итогам прошедшего года сельхозтоваропроизводители области достигли высоких результатов по валовому сбору этой продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Всего в регионе за 2023 год произведено порядка 633 тысяч тонн молока в 92 сельскохозяйственных организациях. Также было увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет свыше 10 тонн молока", - сказал зампред правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что по результатам прошедшего года лидерами отрасли в Подмосковье стали предприятия: "Ступинская Нива" в Ступине (всего получено порядка 42 тысяч тонн молока), племзавод "Пойма" в Луховицах (около 30 тысяч тонн молока), агрофирма "Сосновка" из Коломны (26 тысяч тонн молока). Лидерами по удою молока на корову среди сельхозтоваропроизводителей стали: "ТиЭйч-РУС Милк Фуд" из Волоколамского городского округа - 12 388 килограммов, ЗАО "Совхоз имени Ленина" из Ленинского округа - 11 967 килограммов, АО "Воскресенское" из Воскресенска - 11 665 килограммов, "Ступинская Нива" из Ступина - 11 203 килограмма, "АПК "Вохринка" из Раменского округа - 10 733 килограмма.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924379586.html

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ступино

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), луховицы, ступино, совхоз имени ленина, молоко