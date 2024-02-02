https://ria.ru/20240202/peterburg-1925030621.html

Более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге

Более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2024

Более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге

В Петербурге ликвидировали канал нелегальной поставки наркотиков, изъято более 640 килограммов кокаина, сообщила пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:03

2024-02-02T14:03

2024-02-02T18:11

происшествия

санкт-петербург

латинская америка

бельгия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В Петербурге ликвидировали канал нелегальной поставки наркотиков, изъято более 640 килограммов кокаина, сообщила пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти."В ходе проведенных оперативно-следственных действий из оборота изъято более 641 килограмма наркотического средства кокаин в брикетах общей стоимостью более двух миллиардов рублей", — говорится в релизе. Наркотик поставлялся в Петербург из Латинской Америки для дальнейшего сбыта в России. Контрабандистов задержали и заключили под стражу.На прошлой неделе, 24 января, Федеральная таможенная служба заявила об изъятии в Большом порту Петербурга 1,2 тонны кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей. Наркотик прибыл из Бельгии в мешках с кофе.

https://ria.ru/20240127/kontrabanda-1923797475.html

санкт-петербург

латинская америка

бельгия

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В Петербурге изъяли более 600 килограммов кокаина. Кадры операции ФСБ Канал нелегальной поставки наркотиков ликвидирован в Петербурге, изъято более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. 2024-02-02T14:03 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, латинская америка, бельгия, федеральная таможенная служба (фтс россии)