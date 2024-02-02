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Более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2024
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14:03 02.02.2024 (обновлено: 18:11 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/peterburg-1925030621.html
Более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге
Более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2024
Более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге
В Петербурге ликвидировали канал нелегальной поставки наркотиков, изъято более 640 килограммов кокаина, сообщила пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:03
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происшествия
санкт-петербург
латинская америка
бельгия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В Петербурге ликвидировали канал нелегальной поставки наркотиков, изъято более 640 килограммов кокаина, сообщила пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти."В ходе проведенных оперативно-следственных действий из оборота изъято более 641 килограмма наркотического средства кокаин в брикетах общей стоимостью более двух миллиардов рублей", — говорится в релизе. Наркотик поставлялся в Петербург из Латинской Америки для дальнейшего сбыта в России. Контрабандистов задержали и заключили под стражу.На прошлой неделе, 24 января, Федеральная таможенная служба заявила об изъятии в Большом порту Петербурга 1,2 тонны кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей. Наркотик прибыл из Бельгии в мешках с кофе.
https://ria.ru/20240127/kontrabanda-1923797475.html
санкт-петербург
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В Петербурге изъяли более 600 килограммов кокаина. Кадры операции ФСБ
Канал нелегальной поставки наркотиков ликвидирован в Петербурге, изъято более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
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происшествия, санкт-петербург, латинская америка, бельгия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Латинская Америка, Бельгия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге

УФСБ: более 640 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В Петербурге ликвидировали канал нелегальной поставки наркотиков, изъято более 640 килограммов кокаина, сообщила пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти.
«
"В ходе проведенных оперативно-следственных действий из оборота изъято более 641 килограмма наркотического средства кокаин в брикетах общей стоимостью более двух миллиардов рублей", — говорится в релизе.
Наркотик поставлялся в Петербург из Латинской Америки для дальнейшего сбыта в России. Контрабандистов задержали и заключили под стражу.
На прошлой неделе, 24 января, Федеральная таможенная служба заявила об изъятии в Большом порту Петербурга 1,2 тонны кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей. Наркотик прибыл из Бельгии в мешках с кофе.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛатинская АмерикаБельгияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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