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МИД объяснил новый порядок передвижения по России британских дипломатов
МИД объяснил новый порядок передвижения по России британских дипломатов - РИА Новости, 02.02.2024
МИД объяснил новый порядок передвижения по России британских дипломатов
Введенный в прошлом году уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по России касается всего аккредитованного персонала посольства в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:17
2024-02-02T08:17
2024-02-02T08:22
политика
великобритания
россия
найджел кейси
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Введенный в прошлом году уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по России касается всего аккредитованного персонала посольства в Москве и генконсульства в Екатеринбурге, кроме посла, советника-посланника, заведующего консульским отделом и генконсула, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "20 июля 2023 года британская сторона была информирована о введении с 1 сентября 2023 года уведомительного порядка передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны", - напомнили в министерстве. "Как отмечалось, новые правила распространяются на весь аккредитованный персонал посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге за исключением посла, советника-посланника, заведующего консульским отделом и генерального консула", - пояснили в ведомстве. На прошлой неделе новый посол Великобритании в России Найджел Кейси посетил Санкт-Петербург. В МИД по этому поводу отметили, что "британская сторона соблюдает предписанные требования". "Дипломаты, сопровождавшие посла в поездке, в установленном порядке уведомили об этом российскую сторону", - сообщили в МИД России. Уведомительный порядок передвижений дипломатов из Великобритании был введен в ответ на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальной работе российских учреждений в Великобритании. Ранее в российском МИД заявили, что "в рамках соответствующих ограничений предусматривается, в частности, необходимость направления как минимум за пять рабочих дней аккредитованным персоналом посольства Великобритании в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генконсульства в Екатеринбурге (за исключением генконсула) уведомлений о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения". "Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240129/patrushev-1924103866.html
https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, великобритания, россия, найджел кейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Великобритания, Россия, Найджел Кейси, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД объяснил новый порядок передвижения по России британских дипломатов
МИД пояснил, кто в дипмиссиях Британии должен предупреждать о передвижении по РФ
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Введенный в прошлом году уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по России касается всего аккредитованного персонала посольства в Москве и генконсульства в Екатеринбурге, кроме посла, советника-посланника, заведующего консульским отделом и генконсула, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"20 июля 2023 года британская сторона была информирована о введении с 1 сентября 2023 года уведомительного порядка передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны", - напомнили в министерстве.
«
"Как отмечалось, новые правила распространяются на весь аккредитованный персонал посольства Великобритании
в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге за исключением посла, советника-посланника, заведующего консульским отделом и генерального консула", - пояснили в ведомстве.
На прошлой неделе новый посол Великобритании в России Найджел Кейси
посетил Санкт-Петербург
.
В МИД по этому поводу отметили, что "британская сторона соблюдает предписанные требования". "Дипломаты, сопровождавшие посла в поездке, в установленном порядке уведомили об этом российскую сторону", - сообщили в МИД России.
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Уведомительный порядок передвижений дипломатов из Великобритании был введен в ответ на враждебные действия Лондона
, в том числе препятствующие нормальной работе российских учреждений в Великобритании.
Ранее в российском МИД заявили, что "в рамках соответствующих ограничений предусматривается, в частности, необходимость направления как минимум за пять рабочих дней аккредитованным персоналом посольства Великобритании в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генконсульства в Екатеринбурге (за исключением генконсула) уведомлений о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения".
"Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки", - добавили в ведомстве.
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