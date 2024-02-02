https://ria.ru/20240202/peredvizhenie-1924945848.html

МИД объяснил новый порядок передвижения по России британских дипломатов

МИД объяснил новый порядок передвижения по России британских дипломатов - РИА Новости, 02.02.2024

МИД объяснил новый порядок передвижения по России британских дипломатов

Введенный в прошлом году уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по России касается всего аккредитованного персонала посольства в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:17

2024-02-02T08:17

2024-02-02T08:22

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найджел кейси

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Введенный в прошлом году уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по России касается всего аккредитованного персонала посольства в Москве и генконсульства в Екатеринбурге, кроме посла, советника-посланника, заведующего консульским отделом и генконсула, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "20 июля 2023 года британская сторона была информирована о введении с 1 сентября 2023 года уведомительного порядка передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны", - напомнили в министерстве. "Как отмечалось, новые правила распространяются на весь аккредитованный персонал посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге за исключением посла, советника-посланника, заведующего консульским отделом и генерального консула", - пояснили в ведомстве. На прошлой неделе новый посол Великобритании в России Найджел Кейси посетил Санкт-Петербург. В МИД по этому поводу отметили, что "британская сторона соблюдает предписанные требования". "Дипломаты, сопровождавшие посла в поездке, в установленном порядке уведомили об этом российскую сторону", - сообщили в МИД России. Уведомительный порядок передвижений дипломатов из Великобритании был введен в ответ на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальной работе российских учреждений в Великобритании. Ранее в российском МИД заявили, что "в рамках соответствующих ограничений предусматривается, в частности, необходимость направления как минимум за пять рабочих дней аккредитованным персоналом посольства Великобритании в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генконсульства в Екатеринбурге (за исключением генконсула) уведомлений о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения". "Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240129/patrushev-1924103866.html

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, великобритания, россия, найджел кейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)