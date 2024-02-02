https://ria.ru/20240202/otravlenie-1924947143.html

В Иркутске завели дело после массового отравления шаурмой

В Иркутске завели дело после массового отравления шаурмой - РИА Новости, 02.02.2024

В Иркутске завели дело после массового отравления шаурмой

В Иркутске после массового обращения жителей, которые покупали еду в заведении общепита, с жалобами на пищевое отравление заведено уголовное дело, сообщает СУСК РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:41

2024-02-02T08:41

2024-02-02T08:41

происшествия

иркутск

иркутская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ИРКУТСК, 2 фев - РИА Новости. В Иркутске после массового обращения жителей, которые покупали еду в заведении общепита, с жалобами на пищевое отравление заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области на сайте. В Иркутске, по данным администрации города, в больницу с признаками пищевого отравления обратились 16 человек, большая часть из них - жители Ленинского района, которые покупали шаурму в одном из заведений общепита. Госпитализировано 9 взрослых и 2 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Мэр Иркутска поручил провести проверку точек общественного питания. Также проверку мест, на которые поступили жалобы, организовали правоохранительные органы совместно с Роспотребнадзором.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

иркутск

иркутская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)