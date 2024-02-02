https://ria.ru/20240202/orden-1924956267.html
Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив тульского НПО "Сплав"
Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив тульского НПО "Сплав" - РИА Новости, 02.02.2024
Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив тульского НПО "Сплав"
Тульское НПО "Сплав" стало первым предприятием, награжденным новым орденом "За доблестный труд", следует из указа президента, опубликованного на сайте... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:40
2024-02-02T09:40
2024-02-02T15:28
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Тульское НПО "Сплав" стало первым предприятием, награжденным новым орденом "За доблестный труд", следует из указа президента, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов."За выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала Российской Федерации наградить орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сплав" имени А. Н. Ганичева", Тульская область", — говорится в документе.НПО "Сплав" занимается разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем для сухопутных войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил. Продукция предприятия принята на вооружение в более чем 50 странах мира.В ходе специальной военной операции применяются такие разработки "Сплава", как РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", тяжелая огнеметная система "Солнцепек" и система дистанционного минирования "Земледелие".Президент Владимир Путин учредил орден "За доблестный труд" 1 февраля. Награду будут вручать за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.
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общество, россия, владимир путин, тула
Общество, Россия, Владимир Путин, Тула
Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив тульского НПО "Сплав"
Путин наградил коллектив тульского НПО "Сплав" орденом "За доблестный труд"