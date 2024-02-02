Рейтинг@Mail.ru
Украина не может требовать от Венгрии оказания военной помощи, заявил Орбан - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 02.02.2024 (обновлено: 13:45 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/orban-1925024706.html
Украина не может требовать от Венгрии оказания военной помощи, заявил Орбан
Украина не может требовать от Венгрии оказания военной помощи, заявил Орбан - РИА Новости, 02.02.2024
Украина не может требовать от Венгрии оказания военной помощи, заявил Орбан
Украина не может требовать, чтобы Венгрия в обязательном порядке оказывала ей военную помощь, при этом Будапешт помогает украинским беженцам, в то время как... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:44
2024-02-02T13:45
в мире
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
дмитрий кулеба
евросоюз
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg
БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Украина не может требовать, чтобы Венгрия в обязательном порядке оказывала ей военную помощь, при этом Будапешт помогает украинским беженцам, в то время как закарпатские венгры поражены в правах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в некоторых вопросах "дистанция между двумя странами очень-очень велика". "Мы не хотим вдаваться в тему войны, потому что если Украина решает, что может взять на себя все то, что несет с собой война, это их право, они тоже суверенная страна. Но они, конечно, не могут просить, требовать, взывая к морали, чтобы мы обязательно поддерживали их бои", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер напомнил, что Будапешт оказывает Украине гуманитарную помощь, принимая беженцев, трудоустраивая их и позволяя украинским детям ходить в венгерские детские сады и школы, в то время как закарпатские венгры живут "как лишенцы". "До 2015 года так не было, а потом права забрали. И сейчас обещают, что вернут. На это мы говорим, что верим, но увидим. Сейчас мы находимся тут", - отметил Орбан. По его словам, после встречи венгерской и украинской делегаций в Ужгороде на урегулирование спорных вопросов "больше шансов, но им надо реализоваться". "Если есть диалог, разговор, контакт, это всегда дает возможность, что дела улучшатся. Если разговора нет, дела обычно становятся хуже. Поэтому в интересах Венгрии, венгерского правительства и моих, чтобы между венграми и украинцами был постоянный разговор о проблемах", - добавил Орбан. По итогам встречи в Ужгороде в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e0c8b16556212824f772a9ba6a4364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, дмитрий кулеба, евросоюз, совет европы, венецианская комиссия
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Совет Европы, Венецианская комиссия
Украина не может требовать от Венгрии оказания военной помощи, заявил Орбан

Орбан: Киев не может требовать от Венгрии обязательного оказания военной помощи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Украина не может требовать, чтобы Венгрия в обязательном порядке оказывала ей военную помощь, при этом Будапешт помогает украинским беженцам, в то время как закарпатские венгры поражены в правах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в некоторых вопросах "дистанция между двумя странами очень-очень велика". "Мы не хотим вдаваться в тему войны, потому что если Украина решает, что может взять на себя все то, что несет с собой война, это их право, они тоже суверенная страна. Но они, конечно, не могут просить, требовать, взывая к морали, чтобы мы обязательно поддерживали их бои", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник
1 февраля, 15:13
Венгерский премьер напомнил, что Будапешт оказывает Украине гуманитарную помощь, принимая беженцев, трудоустраивая их и позволяя украинским детям ходить в венгерские детские сады и школы, в то время как закарпатские венгры живут "как лишенцы".
«
"До 2015 года так не было, а потом права забрали. И сейчас обещают, что вернут. На это мы говорим, что верим, но увидим. Сейчас мы находимся тут", - отметил Орбан.
По его словам, после встречи венгерской и украинской делегаций в Ужгороде на урегулирование спорных вопросов "больше шансов, но им надо реализоваться".
"Если есть диалог, разговор, контакт, это всегда дает возможность, что дела улучшатся. Если разговора нет, дела обычно становятся хуже. Поэтому в интересах Венгрии, венгерского правительства и моих, чтобы между венграми и украинцами был постоянный разговор о проблемах", - добавил Орбан.
По итогам встречи в Ужгороде в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни.
Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештВиктор ОрбанДмитрий КулебаЕвросоюзСовет ЕвропыВенецианская комиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала