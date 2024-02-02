https://ria.ru/20240202/orban-1925024706.html

Украина не может требовать от Венгрии оказания военной помощи, заявил Орбан

Украина не может требовать от Венгрии оказания военной помощи, заявил Орбан - РИА Новости, 02.02.2024

Украина не может требовать от Венгрии оказания военной помощи, заявил Орбан

Украина не может требовать, чтобы Венгрия в обязательном порядке оказывала ей военную помощь, при этом Будапешт помогает украинским беженцам, в то время как... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:44

2024-02-02T13:44

2024-02-02T13:45

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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Украина не может требовать, чтобы Венгрия в обязательном порядке оказывала ей военную помощь, при этом Будапешт помогает украинским беженцам, в то время как закарпатские венгры поражены в правах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в некоторых вопросах "дистанция между двумя странами очень-очень велика". "Мы не хотим вдаваться в тему войны, потому что если Украина решает, что может взять на себя все то, что несет с собой война, это их право, они тоже суверенная страна. Но они, конечно, не могут просить, требовать, взывая к морали, чтобы мы обязательно поддерживали их бои", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер напомнил, что Будапешт оказывает Украине гуманитарную помощь, принимая беженцев, трудоустраивая их и позволяя украинским детям ходить в венгерские детские сады и школы, в то время как закарпатские венгры живут "как лишенцы". "До 2015 года так не было, а потом права забрали. И сейчас обещают, что вернут. На это мы говорим, что верим, но увидим. Сейчас мы находимся тут", - отметил Орбан. По его словам, после встречи венгерской и украинской делегаций в Ужгороде на урегулирование спорных вопросов "больше шансов, но им надо реализоваться". "Если есть диалог, разговор, контакт, это всегда дает возможность, что дела улучшатся. Если разговора нет, дела обычно становятся хуже. Поэтому в интересах Венгрии, венгерского правительства и моих, чтобы между венграми и украинцами был постоянный разговор о проблемах", - добавил Орбан. По итогам встречи в Ужгороде в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html

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в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, дмитрий кулеба, евросоюз, совет европы, венецианская комиссия