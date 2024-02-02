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Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными - РИА Новости, 02.02.2024
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11:04 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/orban-1924982048.html
Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными
Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными - РИА Новости, 02.02.2024
Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными
Венгрии грозило, что ЕС примет решение о макрофинансовой помощи Украине без Будапешта, а ее деньги отправит Киеву, в результате Венгрия получила гарантии, что... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:04
2024-02-02T11:04
в мире
украина
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Венгрии грозило, что ЕС примет решение о макрофинансовой помощи Украине без Будапешта, а ее деньги отправит Киеву, в результате Венгрия получила гарантии, что этого не случится, и считает это успехом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Была угроза, что если мы не сможем договориться, то о деньгах, необходимых для функционирования украинского государства, договорятся в кругу 26, заберут причитающиеся нам деньги и отправят их на Украину. Мне надо было вести переговоры, чтобы любым способом этому помешать. Поэтому для меня вчерашние переговоры - это успех", - сказал Орбан в эфире радио Кошшут. По его словам, в декабре Венгрия "выбила, чтобы ее деньги к ней пришли", а сейчас "выбила, чтобы это не прекращалось и их не отправили на Украину". "В этой связи я получил недвусмысленные гарантии, очень удивлюсь, если эта договоренность не осуществится", - добавил венгерский премьер. В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества. Из итогового документа саммита стран сообщества следует, что утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Украине ЕС будет квалифицированным большинством. Предварительным условием выделения помощи называется соблюдение Киевом демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также строгий контроль за коррупцией, финансовыми нарушениями и соблюдение финансовых интересов европейского сообщества. Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии, что ее не размороженные средства из фондов ЕС не будут направлены Украине, и согласилась на предложение ЕС о выработке механизма проверки разумного использования выделенных Украине средств.
https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными

Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными из-за решения по Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Венгрии грозило, что ЕС примет решение о макрофинансовой помощи Украине без Будапешта, а ее деньги отправит Киеву, в результате Венгрия получила гарантии, что этого не случится, и считает это успехом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Была угроза, что если мы не сможем договориться, то о деньгах, необходимых для функционирования украинского государства, договорятся в кругу 26, заберут причитающиеся нам деньги и отправят их на Украину. Мне надо было вести переговоры, чтобы любым способом этому помешать. Поэтому для меня вчерашние переговоры - это успех", - сказал Орбан в эфире радио Кошшут.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник
1 февраля, 15:13
По его словам, в декабре Венгрия "выбила, чтобы ее деньги к ней пришли", а сейчас "выбила, чтобы это не прекращалось и их не отправили на Украину". "В этой связи я получил недвусмысленные гарантии, очень удивлюсь, если эта договоренность не осуществится", - добавил венгерский премьер.
В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества.
Из итогового документа саммита стран сообщества следует, что утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Украине ЕС будет квалифицированным большинством. Предварительным условием выделения помощи называется соблюдение Киевом демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также строгий контроль за коррупцией, финансовыми нарушениями и соблюдение финансовых интересов европейского сообщества.
Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии, что ее не размороженные средства из фондов ЕС не будут направлены Украине, и согласилась на предложение ЕС о выработке механизма проверки разумного использования выделенных Украине средств.
Как Европа помогает Украине
Как Европа помогает Украине
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В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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