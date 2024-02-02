https://ria.ru/20240202/orban-1924982048.html

Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными

Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными - РИА Новости, 02.02.2024

Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными

Венгрии грозило, что ЕС примет решение о макрофинансовой помощи Украине без Будапешта, а ее деньги отправит Киеву, в результате Венгрия получила гарантии, что... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:04

2024-02-02T11:04

2024-02-02T11:04

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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Венгрии грозило, что ЕС примет решение о макрофинансовой помощи Украине без Будапешта, а ее деньги отправит Киеву, в результате Венгрия получила гарантии, что этого не случится, и считает это успехом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Была угроза, что если мы не сможем договориться, то о деньгах, необходимых для функционирования украинского государства, договорятся в кругу 26, заберут причитающиеся нам деньги и отправят их на Украину. Мне надо было вести переговоры, чтобы любым способом этому помешать. Поэтому для меня вчерашние переговоры - это успех", - сказал Орбан в эфире радио Кошшут. По его словам, в декабре Венгрия "выбила, чтобы ее деньги к ней пришли", а сейчас "выбила, чтобы это не прекращалось и их не отправили на Украину". "В этой связи я получил недвусмысленные гарантии, очень удивлюсь, если эта договоренность не осуществится", - добавил венгерский премьер. В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества. Из итогового документа саммита стран сообщества следует, что утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Украине ЕС будет квалифицированным большинством. Предварительным условием выделения помощи называется соблюдение Киевом демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также строгий контроль за коррупцией, финансовыми нарушениями и соблюдение финансовых интересов европейского сообщества. Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии, что ее не размороженные средства из фондов ЕС не будут направлены Украине, и согласилась на предложение ЕС о выработке механизма проверки разумного использования выделенных Украине средств.

https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924425562.html

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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия