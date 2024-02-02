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Орбан не согласился с мнением Запада, что расклад сил на Украине изменится - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/orban-1924966702.html
Орбан не согласился с мнением Запада, что расклад сил на Украине изменится
Орбан не согласился с мнением Запада, что расклад сил на Украине изменится - РИА Новости, 02.02.2024
Орбан не согласился с мнением Запада, что расклад сил на Украине изменится
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что в конфликте вокруг Украины время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:15
2024-02-02T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что в конфликте вокруг Украины время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева, однако на Западе считают иначе."Венгрия хотела бы, чтобы речь шла о мире, мы посылали деньги на мир и так далее. Но это было невозможно, потому что на Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнут, а расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем войну?" - сказал Орбан.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
Орбан не согласился с мнением Запада, что расклад сил на Украине изменится

Орбан: в конфликте на Украине время работает на Россию, расклад сил не изменится

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что в конфликте вокруг Украины время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева, однако на Западе считают иначе.
"Венгрия хотела бы, чтобы речь шла о мире, мы посылали деньги на мир и так далее. Но это было невозможно, потому что на Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнут, а расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем войну?" - сказал Орбан.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзНАТОСанкции в отношении России
 
 
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