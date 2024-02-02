https://ria.ru/20240202/operatsiya-1924983023.html

В России впервые провели операцию тропической рыбе

В России впервые провели операцию тропической рыбе - РИА Новости, 02.02.2024

В России впервые провели операцию тропической рыбе

Ихтиопатологи Приморского океанариума впервые в России провели операцию тропической рыбе - длинношипой рыбе-ежу, удалив опухоль над глазом, сообщает учреждение. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:11

2024-02-02T11:11

2024-02-02T11:11

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Ихтиопатологи Приморского океанариума впервые в России провели операцию тропической рыбе - длинношипой рыбе-ежу, удалив опухоль над глазом, сообщает учреждение. Новообразование над глазом у гидробионта обнаружили специалисты отдела содержания гидробионтов тропических морей и сообщили об этом коллегам-ихтиопатологам. Дальнейшие наблюдения показали, что новообразование мешает рыбе принимать пищу из-за воспалительного процесса в ротовой полости, поэтому рыбу решили прооперировать. "Так как нам не удалось взять пункцию, чтобы установить состав новообразования, мы решили вскрыть абсцесс и провести лечебные мероприятия. Это решение было очень непростым, потому что в России таких операций тропическим рыбам никто не делал — в литературных источниках подобные случаи не описаны", — сказала главный ихтиопатолог Приморского океанариума Мария Попова, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что всего было проведено два хирургических вмешательства по вскрытию абсцесса. Первый этап – купирование внешнего абсцесса над верхней губой, второй – вскрытие абсцесса и удаление гноя внутри ротовой полости. После удаления новообразований было проведено дренирование раны. Как уточняется в сообщении, послеоперационные раны у гидробиота зажили быстро. "Сейчас прооперированная рыба-ёж чувствует себя отлично, проявляет активность и с большим удовольствием поедает любимую мидию", - цитируются в сообщении слова ветеринарного фельдшера отдела ихтиопатологии Оксаны Банновой.

https://ria.ru/20240116/tigr-1921567479.html

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россия, приморский океанариум, общество, приморский край