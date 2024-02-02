https://ria.ru/20240202/operatsiya-1924983023.html
В России впервые провели операцию тропической рыбе
В России впервые провели операцию тропической рыбе - РИА Новости, 02.02.2024
В России впервые провели операцию тропической рыбе
Ихтиопатологи Приморского океанариума впервые в России провели операцию тропической рыбе - длинношипой рыбе-ежу, удалив опухоль над глазом, сообщает учреждение. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:11
2024-02-02T11:11
2024-02-02T11:11
россия
приморский океанариум
общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924981708_0:47:1473:875_1920x0_80_0_0_74817ec0580ba1923dcf1a015ec9bab4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Ихтиопатологи Приморского океанариума впервые в России провели операцию тропической рыбе - длинношипой рыбе-ежу, удалив опухоль над глазом, сообщает учреждение. Новообразование над глазом у гидробионта обнаружили специалисты отдела содержания гидробионтов тропических морей и сообщили об этом коллегам-ихтиопатологам. Дальнейшие наблюдения показали, что новообразование мешает рыбе принимать пищу из-за воспалительного процесса в ротовой полости, поэтому рыбу решили прооперировать. "Так как нам не удалось взять пункцию, чтобы установить состав новообразования, мы решили вскрыть абсцесс и провести лечебные мероприятия. Это решение было очень непростым, потому что в России таких операций тропическим рыбам никто не делал — в литературных источниках подобные случаи не описаны", — сказала главный ихтиопатолог Приморского океанариума Мария Попова, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что всего было проведено два хирургических вмешательства по вскрытию абсцесса. Первый этап – купирование внешнего абсцесса над верхней губой, второй – вскрытие абсцесса и удаление гноя внутри ротовой полости. После удаления новообразований было проведено дренирование раны. Как уточняется в сообщении, послеоперационные раны у гидробиота зажили быстро. "Сейчас прооперированная рыба-ёж чувствует себя отлично, проявляет активность и с большим удовольствием поедает любимую мидию", - цитируются в сообщении слова ветеринарного фельдшера отдела ихтиопатологии Оксаны Банновой.
https://ria.ru/20240116/tigr-1921567479.html
https://ria.ru/20240129/terer-1924196729.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924981708_0:0:1339:1004_1920x0_80_0_0_4386b8bb2de21aa23b49f55c57b5913b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский океанариум, общество, приморский край
Россия, Приморский океанариум, Общество, Приморский край
В России впервые провели операцию тропической рыбе
В Приморском океанариуме прооперировали тропическую длинношипую рыбу-ежа
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Ихтиопатологи Приморского океанариума впервые в России провели операцию тропической рыбе - длинношипой рыбе-ежу, удалив опухоль над глазом, сообщает учреждение.
Новообразование над глазом у гидробионта обнаружили специалисты отдела содержания гидробионтов тропических морей и сообщили об этом коллегам-ихтиопатологам. Дальнейшие наблюдения показали, что новообразование мешает рыбе принимать пищу из-за воспалительного процесса в ротовой полости, поэтому рыбу решили прооперировать.
Прооперированному в Хабаровском крае тигренку выбрали имя
"Так как нам не удалось взять пункцию, чтобы установить состав новообразования, мы решили вскрыть абсцесс и провести лечебные мероприятия. Это решение было очень непростым, потому что в России таких операций тропическим рыбам никто не делал — в литературных источниках подобные случаи не описаны", — сказала главный ихтиопатолог Приморского океанариума Мария Попова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что всего было проведено два хирургических вмешательства по вскрытию абсцесса. Первый этап – купирование внешнего абсцесса над верхней губой, второй – вскрытие абсцесса и удаление гноя внутри ротовой полости. После удаления новообразований было проведено дренирование раны.
Как уточняется в сообщении, послеоперационные раны у гидробиота зажили быстро.
"Сейчас прооперированная рыба-ёж чувствует себя отлично, проявляет активность и с большим удовольствием поедает любимую мидию", - цитируются в сообщении слова ветеринарного фельдшера отдела ихтиопатологии Оксаны Банновой.
Йоркширскому терьеру, найденному в мусоре в Петербурге, предстоит операция