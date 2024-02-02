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Источник: ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 02.02.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:28
2024-02-02T10:28
2024-02-02T10:28
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил в пятницу журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 15 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они совершили еще 15 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали 9 населенных пунктов: Алешки, Кардашинка, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки 30 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил в пятницу журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 15 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они совершили еще 15 обстрелов", - сказал источник.
Под огонь попали 9 населенных пунктов: Алешки, Кардашинка, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель