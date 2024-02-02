https://ria.ru/20240202/obstrel-1924972987.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 02.02.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:28

2024-02-02T10:28

2024-02-02T10:28

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил в пятницу журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени дня украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 15 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они совершили еще 15 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали 9 населенных пунктов: Алешки, Кардашинка, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия