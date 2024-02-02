https://ria.ru/20240202/normativy-1924948788.html

Юные спортсмены из ЛНР впервые сдали нормативы ГТО

Юные спортсмены из ЛНР впервые сдали нормативы ГТО - РИА Новости, 02.02.2024

Юные спортсмены из ЛНР впервые сдали нормативы ГТО

Юные спортсмены из Лисичанска и Рубежного впервые в истории выполнили нормы ГТО в молодежном центре "Сэлэт- Ак Барс" в Крыму, сообщает министерство по делам... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:57

2024-02-02T08:57

2024-02-02T11:36

республика татарстан

луганская народная республика

рубежное

лисичанск

гто

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КАЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Юные спортсмены из Лисичанска и Рубежного впервые в истории выполнили нормы ГТО в молодежном центре "Сэлэт- Ак Барс" в Крыму, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана. "При поддержке правительства Татарстана в молодежном центре "Сэлэт - Ак Барс" впервые в истории юные спортсмены из Луганской Народной Республики сдали нормативы ГТО… На первом этапе 74 ребенка из Лисичанска и Рубежного выступили в разных видах соревновательной программы: бег на 30 метров, челночный бег, прыжки и сгибания", - говорится в сообщении.Смена была организована Татарстаном для детей из подшефных городов Лисичанска и Рубежного в построенном республикой в Крыму молодежном центре. Татарстан является лидером в Приволжском федеральном округе по доле населения, принявшего участие в выполнении норм ГТО, республика распространяет свой опыт и на подшефные города ЛНР."Сегодня вы все пишете новую историю Луганской Народной Республики, никто до вас в новейшей истории не сдавал комплекс ГТО. Значок ГТО - это первый шаг к получению Олимпийской медали", - сказала ребятам заслуженный тренер РФ и посол ГТО Ольга Павлова, которая приехала в молодежный центр принимать нормативы ГТО. Она на своем примере показала, как выполнять один из нормативов.Цель игр ГТО - повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья школьников, гармоничного и всестороннего развития личности, совершенствования методик мотивации к ведению здорового образа жизни. Они проводятся общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией "Федерация многоборья ГТО России" и главной судейской коллегией при поддержке Республики Татарстан.Молодежный центр "Сэлэт - Ак Барс" начал работу в июле 2022 года благодаря поддержке главы Татарстана. Его деятельность направлена на поддержку и поощрение интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи. Участниками проектов и смен являются победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований в возрасте от 12 лет.

https://ria.ru/20240122/tatarstan-1922679973.html

https://ria.ru/20231209/tatarstan-1914793500.html

луганская народная республика

рубежное

лисичанск

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луганская народная республика, рубежное, лисичанск, гто