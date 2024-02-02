Нижегородский губернатор предложил обучать ветеранов литературным навыкам

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает реализовать межрегиональный проект по созданию творческих мастерских, где ветераны спецоперации, планирующие написать литературные произведения, могли бы получить соответствующие навыки. В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. "Мы хотим, чтобы из-под пера людей, которые могут искренне передать свои эмоции, выходили с большей гарантией уже законченные произведения. Поэтому мы решили центром "Пешков", всей нашей инициативной группой принять участие в пилотном проекте,… проект по работе творческих мастерских по обучению участников СВО литературным навыкам, навыкам художественным", - сказал Никитин во время выступления на мероприятии. Он отметил, что хотел бы, чтобы этот проект был межрегиональным, на всю страну. По его словам, в рамках проекта предполагается проводить мастер-классы с точки зрения того, что из себя должно представлять по структуре, по подходам произведение. "Думаю, что это принесёт свои плоды, и такие произведения будут появляться в большем и большем количестве", - добавил губернатор.
Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает реализовать межрегиональный проект по созданию творческих мастерских, где ветераны спецоперации, планирующие написать литературные произведения, могли бы получить соответствующие навыки.
В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
"Мы хотим, чтобы из-под пера людей, которые могут искренне передать свои эмоции, выходили с большей гарантией уже законченные произведения. Поэтому мы решили центром "Пешков", всей нашей инициативной группой принять участие в пилотном проекте,… проект по работе творческих мастерских по обучению участников СВО литературным навыкам, навыкам художественным", - сказал Никитин во время выступления на мероприятии.
Он отметил, что хотел бы, чтобы этот проект был межрегиональным, на всю страну. По его словам, в рамках проекта предполагается проводить мастер-классы с точки зрения того, что из себя должно представлять по структуре, по подходам произведение.
"Думаю, что это принесёт свои плоды, и такие произведения будут появляться в большем и большем количестве", - добавил губернатор.
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