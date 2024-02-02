https://ria.ru/20240202/navyki-1925115825.html

Нижегородский губернатор предложил обучать ветеранов литературным навыкам

Нижегородский губернатор предложил обучать ветеранов литературным навыкам - РИА Новости, 02.02.2024

Нижегородский губернатор предложил обучать ветеранов литературным навыкам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает реализовать межрегиональный проект по созданию творческих мастерских, где ветераны спецоперации,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:36

2024-02-02T19:36

2024-02-02T19:36

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

нижегородская область

захар прилепин

глеб никитин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает реализовать межрегиональный проект по созданию творческих мастерских, где ветераны спецоперации, планирующие написать литературные произведения, могли бы получить соответствующие навыки. В пятницу на площадке международной выставке-форуме "Россия" прошла презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации "Жизнь за други своя", выпущенного писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества". Книга основана на личных историях ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. "Мы хотим, чтобы из-под пера людей, которые могут искренне передать свои эмоции, выходили с большей гарантией уже законченные произведения. Поэтому мы решили центром "Пешков", всей нашей инициативной группой принять участие в пилотном проекте,… проект по работе творческих мастерских по обучению участников СВО литературным навыкам, навыкам художественным", - сказал Никитин во время выступления на мероприятии. Он отметил, что хотел бы, чтобы этот проект был межрегиональным, на всю страну. По его словам, в рамках проекта предполагается проводить мастер-классы с точки зрения того, что из себя должно представлять по структуре, по подходам произведение. "Думаю, что это принесёт свои плоды, и такие произведения будут появляться в большем и большем количестве", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240115/filmy-1921356836.html

нижегородская область

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выставка-форум "россия", нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин