https://ria.ru/20240202/nagrada-1924962366.html

Челябинский губернатор наградил бойца, увернувшегося от дрона-камикадзе ВСУ

Челябинский губернатор наградил бойца, увернувшегося от дрона-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024

Челябинский губернатор наградил бойца, увернувшегося от дрона-камикадзе ВСУ

Челябинский губернатор Алексей Текслер принял решение наградить бойца с позывным "Бабай", уроженца Кунашакского района, который смог увернуться от украинского... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:56

2024-02-02T09:56

2024-02-02T09:56

специальная военная операция на украине

челябинская область

алексей текслер

вооруженные силы рф

безопасность

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 фев – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер принял решение наградить бойца с позывным "Бабай", уроженца Кунашакского района, который смог увернуться от украинского дрона-камикадзе, знаком отличия "За смелость и отвагу", сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. Ранее мобилизованный из Челябинской области боец Южной группировки войск с позывным "Бабай" рассказал РИА Новости, как сумел увернуться от FPV-дрона, который летел ему под ноги. Боец пояснял, что уворачиваться пришлось уже от четвертого FPV-дрона, который пытался атаковать группу ВС РФ во время штурма позиций боевиков, три других боец сумел подстрелить и сбить из своего автомата. Кроме того, ранее глава региона Алексей Текслер связывался с бойцом по телефону и выразил ему благодарность за совершенный поступок. Также правительство Челябинской области держит связь с родственниками военнослужащего. "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о награждении бойца с позывным "Бабай". За решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, военнослужащий отмечен знаком отличия "За смелость и отвагу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

челябинская область

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Боец об атаке FPV-дрона ВСУ Боец об атаке FPV-дрона ВСУ 2024-02-02T09:56 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинская область, алексей текслер, вооруженные силы рф, безопасность