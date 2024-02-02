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Челябинский губернатор наградил бойца, увернувшегося от дрона-камикадзе ВСУ
Челябинский губернатор наградил бойца, увернувшегося от дрона-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024
Челябинский губернатор наградил бойца, увернувшегося от дрона-камикадзе ВСУ
Челябинский губернатор Алексей Текслер принял решение наградить бойца с позывным "Бабай", уроженца Кунашакского района, который смог увернуться от украинского... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:56
2024-02-02T09:56
2024-02-02T09:56
специальная военная операция на украине
челябинская область
алексей текслер
вооруженные силы рф
безопасность
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 фев – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер принял решение наградить бойца с позывным "Бабай", уроженца Кунашакского района, который смог увернуться от украинского дрона-камикадзе, знаком отличия "За смелость и отвагу", сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. Ранее мобилизованный из Челябинской области боец Южной группировки войск с позывным "Бабай" рассказал РИА Новости, как сумел увернуться от FPV-дрона, который летел ему под ноги. Боец пояснял, что уворачиваться пришлось уже от четвертого FPV-дрона, который пытался атаковать группу ВС РФ во время штурма позиций боевиков, три других боец сумел подстрелить и сбить из своего автомата. Кроме того, ранее глава региона Алексей Текслер связывался с бойцом по телефону и выразил ему благодарность за совершенный поступок. Также правительство Челябинской области держит связь с родственниками военнослужащего. "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о награждении бойца с позывным "Бабай". За решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, военнослужащий отмечен знаком отличия "За смелость и отвагу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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7 495 645-6601
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Боец об атаке FPV-дрона ВСУ
Боец об атаке FPV-дрона ВСУ
2024-02-02T09:56
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PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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челябинская область, алексей текслер, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Челябинская область, Алексей Текслер, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Челябинский губернатор наградил бойца, увернувшегося от дрона-камикадзе ВСУ
Текслер наградил увернувшегося от дрона бойца с позывным "Бабай" знаком отличия