https://ria.ru/20240202/moskva-1925029424.html

Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве

Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 02.02.2024

Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 30 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:00

2024-02-02T14:00

2024-02-02T14:00

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 30 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе 9 мостах, 8 путепроводах, 10 эстакадах и в 3 тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. "Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

https://realty.ria.ru/20240202/moszhilinspektsiya-1925008450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы