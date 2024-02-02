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Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 02.02.2024
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14:00 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/moskva-1925029424.html
Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве
Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 02.02.2024
Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 30 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 30 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе 9 мостах, 8 путепроводах, 10 эстакадах и в 3 тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. "Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 30 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе 9 мостах, 8 путепроводах, 10 эстакадах и в 3 тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - сказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
"Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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