https://ria.ru/20240202/moskva-1925029424.html
Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве
Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 02.02.2024
Специалисты обновят деформационные швы на 30 мостовых сооружениях в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 30 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:00
2024-02-02T14:00
2024-02-02T14:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 30 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе 9 мостах, 8 путепроводах, 10 эстакадах и в 3 тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. "Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
https://realty.ria.ru/20240202/moszhilinspektsiya-1925008450.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на 30 инженерных сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе 9 мостах, 8 путепроводах, 10 эстакадах и в 3 тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - сказал Бирюков.
В 36 домах Москвы к работе приступили новые управляющие компании
Заммэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
"Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - сказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.