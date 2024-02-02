https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html

Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками - РИА Новости, 02.02.2024

Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Слова "да" и "нет" лучше не говорить при общении с мошенниками, заявил в интервью "Ленте.ру" эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:29

2024-02-02T09:29

2024-02-02T09:29

общество

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Слова "да" и "нет" лучше не говорить при общении с мошенниками, заявил в интервью "Ленте.ру" эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин. "Ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю", — сказал он.Шуленин добавил, что телефонный разговор, если он показался вам подозрительным, лучше прекратить. Кроме того, не надо разыгрывать мошенника с целью его проучить, потому что все сказанное, будет использовано против вас. Ранее пресс-служба ЦБ отметила, что мошенники для обмана россиян стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. При возникновении любых сомнений ЦБ советует позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.В ноябре прошлого года старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин сообщал РИА Новости, что сейчас активно развивается направление голосовых дипфейков, но правдоподобно клонировать чужой голос пока тяжело.

https://ria.ru/20231213/posylki-1915436159.html

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общество, происшествия