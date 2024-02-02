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Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками - РИА Новости, 02.02.2024
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09:29 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html
Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками
Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками - РИА Новости, 02.02.2024
Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками
Слова "да" и "нет" лучше не говорить при общении с мошенниками, заявил в интервью "Ленте.ру" эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:29
2024-02-02T09:29
общество
происшествия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Слова "да" и "нет" лучше не говорить при общении с мошенниками, заявил в интервью "Ленте.ру" эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин. &quot;Ответы &quot;да&quot; и &quot;нет&quot; желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть &quot;слушаю вас&quot;, &quot;не имею возможности&quot;, &quot;отрицаю&quot;, — сказал он.Шуленин добавил, что телефонный разговор, если он показался вам подозрительным, лучше прекратить. Кроме того, не надо разыгрывать мошенника с целью его проучить, потому что все сказанное, будет использовано против вас. Ранее пресс-служба ЦБ отметила, что мошенники для обмана россиян стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. При возникновении любых сомнений ЦБ советует позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.В ноябре прошлого года старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин сообщал РИА Новости, что сейчас активно развивается направление голосовых дипфейков, но правдоподобно клонировать чужой голос пока тяжело.
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общество, происшествия
Общество, Происшествия
Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Эксперт назвал два слова, которые нельзя говорить при общении с мошенниками

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по одной из улиц
Мужчина идет по одной из улиц - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Слова "да" и "нет" лучше не говорить при общении с мошенниками, заявил в интервью "Ленте.ру" эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин.
«

"Ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю", — сказал он.

Шуленин добавил, что телефонный разговор, если он показался вам подозрительным, лучше прекратить. Кроме того, не надо разыгрывать мошенника с целью его проучить, потому что все сказанное, будет использовано против вас.

Ранее пресс-служба ЦБ отметила, что мошенники для обмана россиян стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. При возникновении любых сомнений ЦБ советует позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.
В ноябре прошлого года старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин сообщал РИА Новости, что сейчас активно развивается направление голосовых дипфейков, но правдоподобно клонировать чужой голос пока тяжело.
Посылка - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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