https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html

В Мордовии обсудили реализацию нацпроектов по поддержке семьи и соцзащите

В Мордовии обсудили реализацию нацпроектов по поддержке семьи и соцзащите - РИА Новости, 02.02.2024

В Мордовии обсудили реализацию нацпроектов по поддержке семьи и соцзащите

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы взаимодействия в реализации президентских национальных проектов с первым заместителем министра труда и социальной... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:04

2024-02-02T11:04

2024-02-02T11:04

республика мордовия

саранск

республика мордовия

артем здунов

ольга баталина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924979404_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_b0b053e0e29018298c0e753a0acf69db.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы взаимодействия в реализации президентских национальных проектов с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной, сообщает пресс-служба главы республики. Во время визита в Мордовию первый заместитель министра труда и социальной защиты России посетила ряд социальных объектов, в частности, отделение дневного пребывания в поселке Ромоданово, открытое в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, семейный многофункциональный центр и кризисное отделение "Мать и дитя", где временно проживают женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. "Глава республики поблагодарил руководство Минтруда за всестороннюю поддержку по всем направлениям и подчеркнул, что нужно "максимально прилагать усилия при таких возможностях, которые открылись благодаря инициативам президента". Так, в республике развивается система социального обслуживания, внедрен механизм социального контракта. С 2020 года Мордовия участвует в пилотном проекте по системе долговременного ухода. В ближайшие годы это будет один из ключевых социальных проектов как в республике, так и во всей стране. Он направлен на помощь и поддержку пожилых людей и инвалидов на дому, в привычных семейных условиях", - говорится в сообщении. В свою очередь Баталина отметила, что Мордовия участвует во всех передовых пилотных проектах министерства труда и социальной защиты. Например, с 2019 года - в проекте модернизации центров занятости. "Это не только новые стены, новая атмосфера, но и новые подходы, которые позволяют людям в короткие сроки найти новую работу, получить новую специальность, повысить квалификацию. Благодаря этому мы видим изменения и на рынке труда республики", - сказала она. Она также отметила, что Мордовия с прошлого года вошла в пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров, первый из которых открылся недавно в Саранске, и выразила надежду, что семейные МФЦ появятся и на территории других муниципалитетов республики. Также первый замминистра труда и соцзащиты России приняла участие в официальном открытии Года семьи, на которое пригласили самые активные, дружные и крепкие семьи из Саранска и районов республики, обладателей высоких государственных наград за заслуги в воспитании детей, призеров всероссийских конкурсов, представителей трудовых династий и семьи участников СВО. Было отмечено, что за последние пять лет число многодетных семей в Мордовии увеличилось почти на четверть. В торжественной обстановке состоялось вручение наград – так, указом президента России звание "Мать-героиня" присвоено Ольге Исайкиной из Лямбирского района. Лауреатами премии главы Мордовии стали семьи Адушкиных, Алмаевых, Захаровых, Карповых, Косолаповых, Модиных из Саранска, Аношкиных из Большеберезниковского района, Кильдеевых из Кадошкинского, Кулагиных из Рузаевского, Сидоровых из Ичалковского, Урсовых из Зубово-Полянского, Ховатовых из Чамзинского района. Многодетной семье Абаевых из Зубово-Полянского района глава Мордовии подарил ноутбук и принтер - об этом дети просили Деда Мороза. Кульминацией праздника стала церемония передачи семейного очага "Сердце России" - его в Мордовию доставила молодая спортивная семья Варламовых.

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саранск, республика мордовия, артем здунов, ольга баталина