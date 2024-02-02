Частные организации будут подключать к единой информсистеме здравоохранения

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Единая государственная информационная система здравоохранения должны быть в каждом регионе, к ней должны подключиться и частные организации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Первая задача, чтобы в каждом регионе была единая информационная система. Частные организации также должны подключиться к ЕГИСЗ", - сказал Мурашко во время встречи с победителями конкурса "Эстафета вузовской науки" в день здоровья на выставке "Россия". Он отметил, что благодаря единой информационной системе не придётся проводить лишние исследования, например, несколько раз брать анализы на те показатели, которые в течение жизни не меняются, это даст экономию. В целом, по данным министра, цифровая трансформация здравоохранения активно продолжается. Уже более 39 миллионов граждан ежегодно используют сервис "Моё здоровье", а более 850 миллионов записей к врачу в 2023 году было проведено с помощью цифровых сервисов, следует из презентации Мурашко к выступлению. Кроме того, оформлено более 14 миллионов цифровых полисов ОМС, выдано 2,6 миллиона электронных направлений на прохождение медико-социально экспертизы и 1,6 миллиона медицинских освидетельствований на владение оружием передано в Росгвардию, уточняется в презентации.
Интернет-портал о системе здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Единая государственная информационная система здравоохранения должны быть в каждом регионе, к ней должны подключиться и частные организации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Первая задача, чтобы в каждом регионе была единая информационная система. Частные организации также должны подключиться к ЕГИСЗ", - сказал Мурашко во время встречи с победителями конкурса "Эстафета вузовской науки" в день здоровья на выставке "Россия".
Он отметил, что благодаря единой информационной системе не придётся проводить лишние исследования, например, несколько раз брать анализы на те показатели, которые в течение жизни не меняются, это даст экономию.
В целом, по данным министра, цифровая трансформация здравоохранения активно продолжается. Уже более 39 миллионов граждан ежегодно используют сервис "Моё здоровье", а более 850 миллионов записей к врачу в 2023 году было проведено с помощью цифровых сервисов, следует из презентации Мурашко к выступлению.
Кроме того, оформлено более 14 миллионов цифровых полисов ОМС, выдано 2,6 миллиона электронных направлений на прохождение медико-социально экспертизы и 1,6 миллиона медицинских освидетельствований на владение оружием передано в Росгвардию, уточняется в презентации.
Мурашко рассказал о перспективах развития лекарственных технологий
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