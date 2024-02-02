https://ria.ru/20240202/medali-1925023379.html

Горнолыжницы из Подмосковья завоевали три медали на этапах Кубка РФ

Горнолыжницы из Подмосковья завоевали три медали на этапах Кубка РФ - РИА Новости, 02.02.2024

Горнолыжницы из Подмосковья завоевали три медали на этапах Кубка РФ

Спортсменки из Московской области завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали четвертого и пятого этапов Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:57

2024-02-02T13:57

2024-02-02T13:57

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спортсменки из Московской области завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали четвертого и пятого этапов Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Подмосковья. После первого заезда в рамках четвертого этапа Кубка РФ в дисциплине "слалом-гигант" между Виталиной Гириной из Подмосковья и Анастасией Горностаевой из Москвы разница была всего 0.02 секунды. Во втором заезде московской спортсменке удалось немного увеличить отставание до 0,06 секунды. Таким образом, Гирина заняла второе место. На третьей позиции расположилась Рината Кашинцева, выступающая за Сахалинскую область. В 0.12 секунды от пьедестала завершила свое выступление еще одна подмосковная горнолыжница Ольга Погребицкая. В рамках пятого этапа турнира в этой же дисциплине Погребицкой удалось выступить более удачно и завоевать награду высшего достоинства, перебравшись с восьмого места на первое. Гирина замкнула тройку призеров, а второе место у москвички Анастасии Горностаевой. "Я даже не предполагала такой исход, но в троечку призеров пыталась залезть со вчерашнего дня. Была такая возможность, но вчера в обеих попытках ошиблась, а сегодня попыталась не допустить ошибок, во второй попытке это удалось, и я реализовала все, что планировала", – сказала Погребицкая, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что горнолыжницы из Подмосковья представляют спортшколу "Истина" из Истры. Четвертый и пятый этапы Кубка России по горнолыжному спорту проходят на курорте Манжерок Республики Алтай с 30 января по 4 февраля.

https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924779799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), спорт