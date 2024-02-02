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Горнолыжницы из Подмосковья завоевали три медали на этапах Кубка РФ - РИА Новости, 02.02.2024
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Новости Подмосковья
 
13:57 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/medali-1925023379.html
Горнолыжницы из Подмосковья завоевали три медали на этапах Кубка РФ
Горнолыжницы из Подмосковья завоевали три медали на этапах Кубка РФ - РИА Новости, 02.02.2024
Горнолыжницы из Подмосковья завоевали три медали на этапах Кубка РФ
Спортсменки из Московской области завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали четвертого и пятого этапов Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:57
2024-02-02T13:57
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спортсменки из Московской области завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали четвертого и пятого этапов Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Подмосковья. После первого заезда в рамках четвертого этапа Кубка РФ в дисциплине "слалом-гигант" между Виталиной Гириной из Подмосковья и Анастасией Горностаевой из Москвы разница была всего 0.02 секунды. Во втором заезде московской спортсменке удалось немного увеличить отставание до 0,06 секунды. Таким образом, Гирина заняла второе место. На третьей позиции расположилась Рината Кашинцева, выступающая за Сахалинскую область. В 0.12 секунды от пьедестала завершила свое выступление еще одна подмосковная горнолыжница Ольга Погребицкая. В рамках пятого этапа турнира в этой же дисциплине Погребицкой удалось выступить более удачно и завоевать награду высшего достоинства, перебравшись с восьмого места на первое. Гирина замкнула тройку призеров, а второе место у москвички Анастасии Горностаевой. "Я даже не предполагала такой исход, но в троечку призеров пыталась залезть со вчерашнего дня. Была такая возможность, но вчера в обеих попытках ошиблась, а сегодня попыталась не допустить ошибок, во второй попытке это удалось, и я реализовала все, что планировала", – сказала Погребицкая, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что горнолыжницы из Подмосковья представляют спортшколу "Истина" из Истры. Четвертый и пятый этапы Кубка России по горнолыжному спорту проходят на курорте Манжерок Республики Алтай с 30 января по 4 февраля.
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московская область (подмосковье), спорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Спорт

Горнолыжницы из Подмосковья завоевали три медали на этапах Кубка РФ

© iStock.com / technotrЛыжница во время слалома
Лыжница во время слалома - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© iStock.com / technotr
Лыжница во время слалома
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спортсменки из Московской области завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали четвертого и пятого этапов Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Подмосковья.
После первого заезда в рамках четвертого этапа Кубка РФ в дисциплине "слалом-гигант" между Виталиной Гириной из Подмосковья и Анастасией Горностаевой из Москвы разница была всего 0.02 секунды.
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской областиВиталина Гирина
Виталина Гирина - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской области
Виталина Гирина
Во втором заезде московской спортсменке удалось немного увеличить отставание до 0,06 секунды. Таким образом, Гирина заняла второе место. На третьей позиции расположилась Рината Кашинцева, выступающая за Сахалинскую область. В 0.12 секунды от пьедестала завершила свое выступление еще одна подмосковная горнолыжница Ольга Погребицкая.
В рамках пятого этапа турнира в этой же дисциплине Погребицкой удалось выступить более удачно и завоевать награду высшего достоинства, перебравшись с восьмого места на первое. Гирина замкнула тройку призеров, а второе место у москвички Анастасии Горностаевой.
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"Я даже не предполагала такой исход, но в троечку призеров пыталась залезть со вчерашнего дня. Была такая возможность, но вчера в обеих попытках ошиблась, а сегодня попыталась не допустить ошибок, во второй попытке это удалось, и я реализовала все, что планировала", – сказала Погребицкая, ее слова приводит пресс-служба.
Там отметили, что горнолыжницы из Подмосковья представляют спортшколу "Истина" из Истры. Четвертый и пятый этапы Кубка России по горнолыжному спорту проходят на курорте Манжерок Республики Алтай с 30 января по 4 февраля.
 
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